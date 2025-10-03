El UCAM Murcia, preparado para volver a incomodar a los de arriba

El UCAM Murcia CB inaugura este domingo un nuevo curso de la Liga Endesa con su duelo ante el Morabanc Andorra (18.00 horas, DAZN) en el Palacio de los Deportes. El conjunto universitario afronta una nueva etapa, tras la llegada de ocho caras nuevas a su plantilla, pero con un objetivo que se mantiene intacto. Y es que, a pesar de esta remodelación, de este nuevo ciclo que se abre en la temporada en la que se cumple el cuarenta aniversario de la fundación del club, el equipo murciano tratará de instalarse lo más arriba posible sea la competición que sea la que dispute.

«Quizás pensáis que estoy loco alguna vez, pero mi objetivo fundamental es intentar ganar a todo el mundo y que la clasificación sea la más alta posible. Aunque no puedo tirarme piedras sobre mi tejado no hablando de la dificultad que tiene la liga», comentó Sito Alonso en la rueda de prensa previa al encuentro.

«Afortunadamente, la dificultad es muy grande. Y nosotros queremos estar en el grupo de esos equipos que puedan molestar a los que, de una forma preestablecida, están acostumbrados a vivir en esa posición tan bonita como es la de jugar una Copa del Rey o un play off de la Liga Endesa. Tenemos que luchar entre todos para molestar a esos diez equipos casi intocables en esas posiciones. Y me uno a todos, ya sea el Girona, el Zaragoza, el Andorra, el Manresa... el propio UCAM Murcia. Todos sabemos cómo es esta competición y queremos ser de ese grupo de equipos», dijo el entrenador del equipo universitario, para añadir que «los jugadores tienen un compromiso grande, pero nunca lo van a tener tan grande como el propio aficionado del UCAM, porque esos son los que perduran en el tiempo».

Así pues, el club murciano arranca mañana su vigésima octava temporada en la ACB con la intención de alcanzar esos puestos y empezar con un triunfo tras los cambios introducidos en su plantilla, con las posiciones de base y pívot totalmente renovadas. Contará con la baja de Rubén López de la Torre, quien aún no se ha recuperado de su lesión muscular en el gemelo, y con la novedad de un Zach Hicks que apenas lleva una semana en la capital del Segura tras la lesión de gravedad sufrida por Kaiser Gates en su rodilla.

Sito Alonso, del UCAM Murcia, dando instrucciones durante un tiempo muerto en el amistoso ante Valencia Basket. / Marcial Guillén/EFE

No obstante, Sito Alonso volvió a destacar la «versatilidad» con la que cuenta en su róster para afrontar un nuevo ilusionante y exigente año, donde compaginará la doble competición al disputar también la FIBA Europe Cup tras quedar apeado de la Champions League en el partido decisivo de la fase previa.

«Nuestro equipo es diferente. Tenemos jugadores con una versatilidad distinta a la del año pasado. En algunas posiciones somos más físicos y, sobre todo, tenemos una versatilidad grupal que nos puede hacer peligrosos si conseguimos compaginarla», aseguró el técnico madrileño.

Competir en Europa

En esta línea, la de disputar la FIBA Europe Cup en lugar de la BCL, el técnico fue claro. «Estar triste o tener una pequeña decepción por disputar una competición europea me parece faltar el respeto a la historia de nuestro club. Nunca podría tratar de decepción estar en una competición europea, todavía más cuando nos clasificamos la pasada temporada para la Champions League, al ser novenos, pero como no somos quién elige quién participa o no fuimos a Bulgaria a competir y lo hicimos de manera excelente. Así que estamos encantados de poder disputar una competición europea a la que no podemos faltarle el respeto», comentó.

Sobre el Morabanc Andorra, el rival de mañana y que cuenta con el murciano Chumi Ortega en su plantilla, Sito Alonso avisó de que puede ser un equipo a tener muy en cuenta. «Va a ser dificilísimo para cualquier equipo. Es un proyecto que empezó el año pasado con Joan Plaza y un equipo compacto y muy serio que va a ser uno de los principales candidatos a conseguir cosas importantes», concluyó el técnico.

Gratis por DAZN

Por otro lado, el partido de este domingo (18.00 horas) entre el UCAM Murcia CB y el Morabanc Andorra que se disputará en el Palacio de los Deportes se podrá ver gratis a través de la aplicación de DAZN con tan solo registrarse.