La puerta de la titularidad se le abre a Pablo de Blasis en el FC Cartagena

El próximo domingo, el FC Cartagena afrontará una nueva cita liguera en el Cartagonova frente a la SD Tarazona. Un encuentro en el que Javi Rey no podrá contar con una de sus piezas más importantes en este arranque de temporada: Pablo Larrea. El centrocampista madrileño deberá cumplir un partido de sanción tras su expulsión en el último compromiso ante el Atlético Sanluqueño. En aquel choque, disputado en El Palmar, Larrea vio la tarjeta roja directa antes de que se cumpliese la primera media hora del partido, como consecuencia de una entrada en la medular.

Hasta ese momento, Larrea había sido un fijo en el esquema del técnico albinegro, con titularidad en todos los encuentros disputados. Su aportación estaba siendo doblemente valiosa, tanto en la faceta defensiva como en la ofensiva. De hecho, ya había visto portería, firmando el tanto del empate frente al Atlético Madrileño en el Cartagonova, gol que abrió la puerta a la posterior remontada. Su expulsión en Sanlúcar de Barrameda, en un duelo marcado por el mal rendimiento colectivo, sobre todo en el primer tiempo, supuso un contratiempo inesperado para un jugador que estaba rindiendo a excelente nivel y que se había asentado como socio de confianza de Álex Fidalgo en el doble pivote.

La ausencia del ‘10’ abre ahora un interrogante en la sala de máquinas albinegra. Javi Rey tendrá que mover ficha y decidir quién acompaña a Fidalgo en el centro del campo. Todas las miradas apuntan a Pablo de Blasis como el principal candidato. El argentino, que está recuperando poco a poco el ritmo competitivo, ya dejó constancia de su calidad con un gol decisivo frente al Hércules CF en los minutos finales. Su experiencia, visión de juego y capacidad para marcar diferencias en los últimos metros le colocan como la opción más sólida para suplir a Larrea.

No obstante, el entrenador también tiene en su mano la alternativa de Edgar Alcañiz. El joven centrocampista ha participado en los cinco encuentros disputados hasta la fecha, demostrando ser una pieza de utilidad en la rotación. Su presencia asegura intensidad y trabajo en la medular, por lo que no se puede descartar que tenga su oportunidad desde el inicio ante el conjunto aragonés.

El ‘chiquito’ tiene ganas

De Blasis no ha vuelto al Cartagena para ser un jugador de rotación. El argentino fue de los últimos en llegar a la disciplina albinegra y ha partido en desventaja respecto a sus compañeros en la puesta a punto. Su fichaje ha sido de los más celebrados que se recuerdan por parte de la afición cartagenerista. Ese regreso, para la parroquia albinegra, se produjo no solo como un fichaje, sino como el retorno de un líder: alguien que conoce el club, a la grada, sus exigencias, los compañeros, y que puede aportar experiencia, serenidad y control de balón en momentos delicados.

De Blasis tiene muchas ganas de ganarse un puesto en el equipo. Tras los entrenamientos grupales, el centrocampista se queda más tiempo para trabajar su físico, especialmente en sesiones específicas de fuerza, acondicionamiento individualizado en gimnasio, con miras a estar lo más óptimo posible en cuanto a explosividad, recuperación y resistencia, a pesar de su veterana edad. Esa disciplina añadida es lo que marca diferencias a estas alturas, pues permite que su rendimiento se mantenga competitivo en partidos exigentes y así lograr su principal objetivo, que es ganarse un puesto en el dibujo de Javi Rey.

El técnico gallego lo ve como mediocentro en esta etapa de su carrera y ante el Tarazona tiene su gran oportunidad. Todas las miradas están puestas en él y se espera que, en un choque en el que el Cartagena será dominador del balón y del juego, el ‘chiquito’ pueda mostrar su versión de líder en el campo.

Alcañiz, la otra opción

No obstante, el entrenador también tiene en su mano la alternativa de Edgar Alcañiz. El joven centrocampista ha participado en los cinco encuentros disputados hasta la fecha, demostrando ser una pieza de utilidad en la rotación. Su presencia asegura intensidad y trabajo en la medular, por lo que no se puede descartar que tenga su oportunidad desde el inicio ante el conjunto aragonés. Además, su perfil más defensivo, más parecido al de Pablo Larrea, le hace tener sus opciones.

En definitiva, la baja de Larrea supone un reto táctico para un Cartagena que está encontrando en la solidez de su doble pivote una de las claves de su prometedor inicio de curso. De Blasis parte con ventaja para asumir esa responsabilidad, aunque Alcañiz también espera su turno para reivindicarse.

Ante el Marbella, el domingo 26

Ya se conocen los horarios de la jornada 9 del Grupo II de Primera RFEF y por primera vez en lo que va de curso el FC Cartagena y el Real Murcia coincidirán en día y hora. Tanto albinegros como granas jugarán el domingo 26 de octubre a las 12.00 horas. Los de Javi Rey lo harán en el campo del Marbella, mientras que los de Joseba Etxeberria visitarán el campo del Elda. La única diferencia está en la televisión. Según lo anunciado ayer por la Federación, el partido del FCCartagena se podrá ver en LaLiga+. En cambio, el del Real Murcia también lo ofrecerá Movistar. En esa jornada 9 no habrá partido en viernes. El primer encuentro del fin de semana, el Alcorcón-Algeciras, ha sido fijado el sábado el sábado a las 14.00 horas.

Antes de llegar a ese cierre de mes en Marbella, el FC Cartagena tiene pendientes otros tres partidos. Este domingo recibe al Tarazona a las 18.15; el 12 de octubre visitará al Sevilla Atlético a las 16.30, mientras que ante el Algeciras jugará en viernes (17 de octubre a las 21.15).

Por su parte, el Real Murcia juega hoy ante el Sevilla Atlético (21.15). El sábado 11 de octubre visitará al Tarazona a las 16.15. Y cerrará octubre con dos duelos por todo lo alto. El día 19 recibirá al Ibiza en Nueva Condomina (18.15), mientras que una semana después tendrá que desplazarse a Elda para medirse al Eldense (12.00).