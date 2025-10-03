De los partidos del Águilas FC en El Rubial se puede salir en moto

Alfonso García Gabarrón se convierte esta campaña en el presidente que más temporadas consecutivas dirigido al Águilas, puesto que su padre Alfonso García Zapata estuvo ocho años en la presidencia, pero en varios periodos. Rafael López también está en ese ranking con cuatro temporadas consecutivas, dos en Tercera y dos en Segunda B.

En este proyecto, Alfonso García no se detiene en el objetivo de que todos los aguileños se identifique con el club costeros, que llenen el Centenario El Rubial de color blanquiazul, por ello durante cada temporada lanza promociones para que ese objetivo se haga posible. Hace tres años con la adquisición del abono a un precio de tan solo 50 euros en grada general, regalaba una camiseta oficial del club; mientras que la pasada temporada el precio para ver al primer equipo en Segunda Federación y al filial de Tercera Federación en grada general se fijó en 100 euros, carné con el que se regalaba una chaqueta de chándal oficial del club. No pierde la creatividad el presidente del Águilas FC, que esta campaña ha vuelto a sorprender. Aunque en esta ocasión la adquisición del abono solo incluía de regalo una gorra del club, el responsable costero ha decidido sortear en cada partido de una motocicleta de 125 cc.

Así, en los 17 partidos que los costeros disputarán en El Rubial, los aficionados podrán participar en la rifa de una moto, por lo que en total se sortearán 17 vehículos de dos ruedas. Un sorteo que se realiza a través de la venta de participaciones durante la semana previa a cada partido, tanto en El Rubial como en una serie de establecimientos de la ciudad costera que están colaborando.

Y al final de temporada... un coche

Ya se han disputado tres partidos en el centenario campo y ya se han rifado las tres primeras motos. Pero no acaba la cosa aquí. Alfonso García ha dado otro paso más para incentivar a los aficionados. Cada participación adquirida para el sorteo de la motocicleta durante toda la temporada servirá para participar en el último partido de liga en la rifa de un coche de alta gama y matriculado (Audi A1). Iniciativas de Alfonso García con la afición, para que además de confeccionar un equipo ambicioso para conseguir los objetivos, cada día más aguileños se identifiquen con su equipo.