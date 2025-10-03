Javi Rey: "Hay que sumar de tres en casa porque fuera es prácticamente imposible ganar"

El FC Cartagena aún no ha ganado fuera de casa y se trajo de su último viaje una "dolorosa derrota" tal y como la define su entrenador, Javi Rey. En la previa del encuentro frente al Tarazona, el técnico gallego ha recordado el último partido del equipo, ha repasado los errores y ha dibujado un escenario positivo para este domingo frente al cuadro maño en casa. "Es fundamental mantenernos invictos en el Cartagonova si queremos hacer algo importante", ha comentado.

Rey ha comentado que esta ha sido una "semana normal" de trabajo en la que el equipo ha repasado "las cosas que hicimos mal" en Sanlúcar. "Las detectamos y trabajamos sobre ellas para que no se vuelvan a repetir", ha manifestado. El de Ourense cree que la derrota puede "venir bien" al grupo como "toque de atención".

Tiene un dilema el entrenador en el centro del campo, donde pierde a una pieza fundamental como es la de Pablo Larrea. No obstante y pese a los pocos efectivos para ese puesto, Rey lo tiene "bastante claro". "En el centro del campo tenemos a tres para dos posiciones: Pablo de Blasis, Edgar y Álex Fidalgo. Fidalgo también puede hacer de central como hizo en Sanlúcar y también vendrá Lázaro, del filial, que puede ser central y mediocentro. Tenemos que pensar bien qué tipo de partido nos podemos encontrar", ha expresado.

El tipo de partido que espera Rey es el que planteará un Tarazona "que compite muy bien" en todos los campos. "Es un rival complicado. Con defensa de cinco, pero que no se mete atrás. Todo lo contrario. Es una estructura para presionar", ha avisado el técnico.

El Cartagena vuelve al Cartagonova, donde Rey ve un fortín. "Es importantísimo sumar de tres en casa porque fuera es prácticamente imposible ganar. A pesar de la derrota el equipo está bien y tenemos que volver a ganar con nuestra gente para seguir arriba", ha asegurado. Por último, el preparador ha dicho que "la enfermería se está vaciando" con un Víctor 'Chuca' que ya ha entrenado con normalidad y un Fran Vélez que volverá con el grupo la semana que viene.