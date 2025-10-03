Etxeberria, obligado a sacar al Real Murcia del ojo del huracán

Está el Real Murcia en el ojo del huracán. Y está Joseba Etxeberria en el ojo del huracán. Y eso que solo se han disputado cinco jornadas en el Grupo II de Primera RFEF. Pero es que nadie esperaba que el conjunto grana cerrase el mes de septiembre en puestos de descenso. Aunque la posición puede ser anecdótica ahora mismo, las sensaciones dejadas por el equipo murcianista en el partido no lo son, y esas malas sensaciones, por no decir pésimas, han hecho que las alarmas salten a las primeras de cambio. Tanto están encendidos los ánimos, que esta noche ya habrá plebiscito en la grada. Porque todo lo que no sea ganar al Sevilla Atlético puede acabar con la paciencia de una grada cansada de desilusiones.

Puso Etxeberria el pasado domingo el foco en los jugadores. Les situó de hecho en el centro de la diana. Les recriminó su falta de actitud en el campo. Habrá que ver si esta noche hay un cambio de mentalidad, pero por mucho que el técnico señalase a la plantilla, el vasco no escapa de las críticas. Y es que cada jornada que pasa el Real Murcia da peores sensaciones en el campo, haciéndose merecedor de su mediocre situación en la tabla.

No convence tampoco que no haya una idea clara de juego. Es verdad que las bajas no están ayudando, pero también es cierto que tanto Etxeberria como Goiria apostaron por una plantilla corta y con muchas posiciones sin cubrir. Hoy de nuevo el once estará marcado por la enfermería. No se espera que Saveljich, Jaso, Zeka y Schalk puedan volver en pocas semanas, pero es que tampoco se podrá recuperar a Álvaro Bustos, lo que deja al equipo sin extremo izquierdo. En Algeciras movió Etxeberria todo el once para intentar tapar esa herida, descartando dar minutos al canterano Sarabia. Pero después del fiasco en el Nuevo Mirador, la novedad esta noche de inicio podría ser la entrada del atacante de Albudeite.

Sin embargo hay muchas más posiciones en duda. Nadie sabe ahora mismo quién será la pareja de Alberto González, sobre todo después de ver el mal partido de Sekou y de Andrés López en Algeciras; y tampoco se sabe cuál será la solución de Etxeberria al boquete que se agranda en el centro del campo, donde Moyita no es suficiente.

Hasta en la portería hay debate después de que el pasado domingo el técnico decidiese sentar a Gazzaniga y apostar por Piñeiro. Ayer dijo que tiene claro qué portero va jugar, veremos si mantiene su apuesta por el exmadridista o si vuelve a repescar al argentino.

"He visto compromiso"

El Real Murcia afronta una de las semanas más delicadas del curso tras un inicio de liga marcado por la falta de victorias y una clasificación que preocupa a la afición. Joseba Etxeberria compareció ayer en rueda de prensa y donde dejó claro que confía en la reacción del vestuario.

El entrenador de Elgoibar fue claro y contundente en una de sus primeras respuestas: «Tenemos que cambiar la dinámica. Somos conscientes de que estamos en una situación incómoda», explicó. El técnico vasco, cuestionado por la portería, no aclaró quién jugará: «Los dos porteros están muy bien… Y tengo claro quién va a jugar mañana». Etxeberria explicó que ya habló con Gazzaniga para mostrarle su satisfacción con el trabajo de ambos guardametas: «Creía que era el momento de Diego Piñeiro, aunque tengo muy claro quién va a jugar mañana», subrayó.

Más allá de los nombres propios, el preparador murcianista destacó la actitud del equipo tras la mala racha y su rueda de prensa en Algeciras: «Desde esa declaración, he visto mucho compromiso. Ellos son los que más sufren porque son los actores de todo esto, pero más allá de echarse culpas, veo el compromiso grupal. Para cambiar dinámicas, es muy importante el equipo y uno de mis objetivos de las declaraciones de tocar fondo era para ver estas ganas. Ahora quiero ver esta rabia que hay que transmitirla en el campo».

Etxeberria reconoció también la igualdad existente en la Primera Federación: «Estamos viendo que a los rivales también les cuesta, no nos han sacado mucha ventaja», afirmó.

Respecto a la relación con el presidente Felipe Moreno, el entrenador aseguró que no han mantenido conversaciones recientes con el máximo dirigente del club: «No he hablado con Felipe Moreno; entiendo que esté enfadado como nosotros porque no nos gusta esa situación».

No recupera a ninguno de los lesionados pero dijo que «estamos contentos porque la tendencia de los lesionados es a recuperarse y ya hacen cosas de campo, como Bustos y Esteban (Saveljich). Todavía no están Zeka, Antxon Jaso y Álex Schalk, aunque el holandés "tiene buenas sensaciones».