Desconexión inoportuna del Caesa Cartagena en Palencia (90-73)

No fue un partido especialmente vistoso (17 pérdidas en total al descanso), pero el Súper Agropal Palencia lo tuvo más controlado que el Grupo Caesa Cartagena. Llegó a estar 10 puntos abajo y con el 22-12 del minuto 10, se apagó la luz. Solo cuatro canastas en el primer cuarto y un parcial de diez a cero fueron demoledores y decisivos para cosechar la primera derrota de la temporada del conjunto de Félix Alonso (90-73).

En ningún minuto del encuentro el cuadro albinegro fue capaz de mantener la concentración defensiva y compartir el balón con criterio. Wintering dirigía, Vrankic anotaba o Kamba hacía sufrir a Idehen. El club castellano leonés se impuso en la segunda jornada de la Primera FEB que le enfrentaba contra el Grupo Caesa Cartagena por 90-73, un triunfo que le permite alcanzar un pleno de victorias en la competición y continuar invicto como local en competición, el Pabellón Municipal de Palencia sueña con volver a la Liga Endesa.

Afrontaba el cuadro cartagenero su estreno como visitante en la Primera FEB en un momento dulce; tras salir vencedor del primer duelo oficial de la temporada contra Fibwi Mallorca y encadenar buenas sensaciones acercándose a algunos de los mecanismos desarrollados durante la etapa de Jordi Juste, hoy entrenador del Tizona Burgos, durante su inolvidable etapa en el club de la ciudad portuaria.

Estaba ante el estímulo de conseguir una victoria en una de las canchas más complicadas de la segunda máxima categoría del baloncesto patrio. Y a la postre no la consiguió, además sin causar apuros a un cuadro local que en ningún momento sufrió la tensión de un partido oficial, cuando lo serio empieza y los fallos penalizan mucho más. Errores, muchos, hubo durante el primer cuarto. Así, entre unos y otros sólo metieron dos triples de los siete que intentaron, obra de Suokas y Alberto Martín. Y perdieron hasta cinco balones en total. Únicamente los buenos porcentajes en tiros de dos maquillaron diez minutos para olvidar, que se saldaron con un marcador poco atractivo 22-12.

Salieron los portuarios bloqueados en el segundo parcial. No pudo mantener mucho la distancia el equipo de Alonso, pues unos buenos minutos de Wintering generaron de nuevo un gran desequilibrio en la contienda que se trasladó hasta el descanso (48-30). En la vuelta al parqué, cinco puntos seguidos de Wintering volvieron a romper ligeramente el enfrentamiento ante un rival atenazado que no lograba darle velocidad a su juego, y mucho menos encadenar minutos de inspiración que le permitiesen llegar con confianza al tramo final.

No hizo el Palencia, sin embargo, tanto daño como pudo cuando debió. Sin embargo, no lo acabó pagando. Tras anotar sólo un punto en tres minutos, entre el desenlace del tercer acto y el inicio del cuarto. Sin alarifes, pero impulsado por la tranquilidad de ver a su oponente nublado, acabó despegando el anfitrión. La electricidad de Wintering y el buen hacer de Vrankic comenzaron a cerrar la contienda, situando a los suyos con una renta demasiado favorable a falta de seis minutos.

Quedaba rematarlo. Y lo puso fácil el bando cartagenero, que llegó a ubicarse a más de veinte puntos de diferencia, apagando sus esperanzas en ambas sendos triples de Wintering, sobre la posesión, y de Kunkel. Pese a ese querer y no poder hubo una segunda, a falta de cinco minutos el encuentro ya estaba decidido. Una derrota sin más, que no altera la hoja de ruta del cuadro del Palacio de los Deportes. Perder en Palencia entraba en los planes de casi todo el mundo. Toca centrarse en el encuentro contra Oviedo, un conjunto que va a rivalizar con el cartagenero por aspirar a algo más que la mera permanencia.

Ficha técnica