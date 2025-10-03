El Caesa Cartagena afronta su primera salida de la temporada

El Grupo Caesa Seguros Cartagena visita esta noche (21.00 horas) al Súper Agropal Palencia, con pasado en la Liga Endesa de baloncesto y «construido para estar en la parte alta de la competición como claro aspirante a lograr el ascenso con un bloque que mantiene su base y además hizo incorporaciones de nivel como las de Ingus Jakovics, Álvaro Muñoz y Stephen Ugochukwu», según el entrenador visitante, Félix Alonso.

«El triple es una de sus claves y el rebote ofensivo le da muchas opciones. Además, su ritmo de juego es alto e intentaremos taparnos, aunque la manta seguramente no cubra todo», añadió este jueves antes de advertir de que «es sin duda alguna una de las canchas más complicadas de toda la liga» de primera federativa «por número de aficionados y su forma de animar a su equipo. Es muy difícil para ir como visitante, pero siempre supone un disfrute jugar en ella», afirmó el leonés.

«Debemos ser capaces de competir contra un rival que será favorito y tendremos que ser duros e intensos y hacer las cosas mejor durante más tiempo y eso incluye minimizar las pérdidas de balón», apuntó quien mantiene la baja para prácticamente toda la temporada del ala pívot Marc Martí, lesionado de gravedad. El conjunto albinegro viene de vencer en la primera jornada al Fibwi Palma en el Palacio de los Deportes de Cartagena por un apretado marcador (72-70).

Por otro lado, en segunda federativa, el Ciudad de Molina debuta mañana en casa frente al Amics Castelló, encuentro de la primera jornada en el grupo Este de la tercera categoría estatal a las siete y media de la tarde para los de Carles Miñana, que ascendieron el pasado curso desde tercera