El UCAM Murcia, en manos de dos rookies en la ACB

El UCAM Murcia CB ha confiado en tres novatos en la Liga ACB en puestos clave. Y dos son en la posición de base, David DeJulius y Michael Forrest, que tienen como compañero a uno de los dos españoles de la plantilla, Dani García. En las manos de ambos recae gran parte del éxito este curso del renovado conjunto de Sito Alonso, que el próximo domingo iniciará la temporada regular en la competición nacional recibiendo al MoraBanc Andorra (18:00 horas, DAZN).

En las últimas campañas ha sido habitual encontrar en el conjunto universitario a un base de origen estadounidense. Pero no así dos que pueden compartir el rol de titulares. La última vez que se dio esa situación fue en la temporada 2018-2019, con Askia Booker y Charlon Kloff, quien aunque nació en Surinam, se crió deportivamente en Estados Unidos. El primero repitió en la campaña 2019-2020, donde de inicio compartió el puesto con Rafa Luz, quien se lesionó en diciembre, y después llegó Manu Lecomte.

Booker entra a canasta en el partido ante el Andorra / Efe

En la temporada del Covid, la 2020-2021, el club apostó por el estadounidense Conner Framkamp, que jugó el curso pasado en Rumanía, y Rafa Luz, quien se lesionó en diciembre y ya no volvió a jugar. Antes llegó Tomás Bellas, y en el tramo final el club acertó de pleno con la incorporación de Isaiah Taylor, quien se quedó en el siguiente junto al madrileño.

La última vez que el club apostó por un base estadounidense novato en España con el rol de titular novato fue en la temporada 2022-2023 con Travis Trice. La experiencia no fue positiva, pero rectificó con la contratación de Chris Chiozza, que también era rookie en España pero que ofreció un rendimiento que después no ha sido capaz de igualar en el resto de equipos europeos que ha estado.

Ludde Hakanson, intentando frenar al exuniversitario Chris Chiozza. / ACB

El último base estadounidense de la plantilla fue Troy Caupain, quien siempre tuvo en rendimiento irregular y que a mediados de la pasada campaña se marchó. Y ahora han llegado DeJulius, de 1,83 metros y 27 años, con amplia experiencia en Europa después de jugar en Grecia, Alemania, Israel y Turquía en las dos últimas campañas, y Michael Forrest, de 1,82 y 25 años que llega de Italia y que antes jugó en Suecia. Son dos jugadores de distinto corte, el primero más defensivo y director de juego, y el segundo más anotador, capaz de revolucionar los partidos desde el tiro exterior.

DeJulius, que está tramitando su pasaporte por Eslovaquia pero que mientras tanto ocupa una de las plazas de extracomunitario, estuvo en Euroliga la pasada campaña con el Maccabi de Tel Aviv después de destacar en el Aris de Salónica griego. Pero los israelíes lo cedieron al Bursaspor turco, donde promedió 13,1 puntos y 5,7 asistencias con un 40,9% de acierto en los triples, el gran caballo de batalla del equipo universitario el curso pasado.

Michael Forrest, por su parte, ha demostrado durante la pretemporada tener menos capacidad defensiva y de dirección de juego, pero es más letal en el tiro exterior. El estadounidense con pasaporte jamaicano fue la pasada campaña el tercer anotador de la Lega A italiana, con una media de 17 puntos por encuentro con el Pistoia Estra. También cuenta con un buen porcentaje desde el perímetro, con un 41,5%.

Para lograr una mejor adaptación de ambos, el club contó con la colaboración durante gran parte de la temporada de Tomás Bellas. Y ahora, la capacidad de ambos para entenderse entre ellos y también con sus compañeros, además de adaptarse a los contactos en el baloncesto español, es una de las bases de la temporada que está a punto de comenzar y que tuvo un preámbulo en la fase previa de la Basketball Champions League, donde ambos no estuvieron a la altura de lo necesario para el equipo en el partido clave ante el Elan Chalon francés.

Entradas de 16 a 24 euros

El UCAM Murcia recibirá este domingo al Andorra en la primera jornada. Las entradas para el choque está a la venta en compralaentrada.com, el canal habitual que utiliza el club. Los precios de las localidades van desde los 16 euros en los fondos hasta los 24 en la central pista y baja. También hay tarifas de 18 euros en lateral alta, 20 en curvas baja y 22 en lateral pista y baja.