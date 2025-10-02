El Motocross Fiestas de Molina-Trofeo El Corte Inglés, este domingo

Este domingo 5 de octubre, a partir de las 10.00 horas, el Circuito de Los Conejos acogerá la celebración del 46º Campeonato de Motocross Fiestas de Molina –Trofeo El Corte Inglés, en el que se darán cita algunos de los mejores pilotos de Motocross de España, en las categorías MX-1, MX-2, MX 125, MX85, MX65, MX-MASTER, MX AF y, por segundo año, QUADCROSS Q1 PRO y Q2. Los entrenamientos oficiales serán el mismo día, a las 09.00 horas.

El campeonato, que cuenta con un gran prestigio en el calendario nacional, ha sido presentado en rueda de prensa hoy jueves, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Gran Vía Salzillo. En el acto han estado presentes el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, el director de Relaciones Externas de El Corte Inglés de Murcia, Santiago Sánchez, el director del Campeonato de Motocross, Carlos García, el presidente de la Federación de Motociclismo de la Región de Murcia, Pedro Martínez, y el piloto molinense Salvador Pérez.

El regidor molinense, José Ángel Alfonso, ha destacado que “la pista del Circuito de Los Conejos ha sido reparada completamente para que pilotos y público disfruten de una mayor seguridad. Un año más, el Ayuntamiento pone a disposición de la prueba recursos materiales y humanos, que vienen trabajando en las últimas semanas para que el circuito deportivo de Los Conejos presente su mejor cara. A todo esto hay que sumar las asistencias tanto de ambulancias, con un hospital de campaña, Policía Local, Protección Civil, bomberos y Policía Nacional, con el fin de poder atender cualquier incidente en el menor tiempo posible”. Como novedad, el alcalde ha informado que el trazado del circuito ha sido modificado en el punto del salto del tubo, en la recta donde se produce el salto más grande, con el fin de alargar el recorrido.

El director de la prueba, Carlos García, ha señalado que “este año volveremos a contar con algunos de los mejores pilotos del nacional de Motocross para esta carrera de Campeones, a los que se suman, por segundo año consecutivo, los pilotos del campeonato nacional de Quadcross”. El campeonato contará con la participación destacada de los siguientes pilotos:

Salvador Pérez Carneiro, piloto de Molina de Segura, campeón de España de Motocross en MX125 en 2024, pasando a categoría MX2 este año. Actualmente es tercero en la clasificación provisional. Salvador Pérez ha estado luchando por el pódium, haciendo 3º y 4º puestos en varias carreras del Europeo de Motocross. Es piloto del equipo de la RFME que nos representa en el Europeo de Motocross.

Borja Caballero Bustillo, piloto de Molina de Segura, actual campeón regional de motocross 2024 (se proclamó campeón regional en el Circuito de Los Conejos el pasado año). Actualmente, es el primero en la clasificación provisional del Campeonato Regional de Motocross 2025.

José Antonio López Bernal, piloto de Torreagüera, campeón de España de Motocross de MX65 en 2024. Este año ha ascendido a la categoría MX85, siendo el primero en la clasificación provisional del Campeonato Regional de Motocross 2025.

Aarón Alistair y Pablo López Hernández, pilotos de la Escudería Carlos en la categoría MX85, ocupan el 2º y 4º puesto de la clasificación provisional de Campeonato regional.

Ginés Alacid España, piloto de Molina de Segura, 1º clasificado provisional en el Campeonato regional de MX65.

Pilotos a destacar Quadcross son Diego López Campos, piloto campeón regional de Murcia, que corre el Campeonato de España; y Daniel Vila Vaques y Pap Saul Vasile, que se juegan el título en las modalidades de Q1 PRO y Q2, al ser la última prueba del Campeonato de España de Quadcross, y donde se decide, por tanto, el título de Campeón de España.

Según ha indicado el director de la prueba, Carlos García, “esperamos tener entre todas las categorías alrededor de 80 pilotos inscritos, y unos 20 pilotos de Quad, quedando los boxes y pista acondicionados para este evento, en el que, como cada año, se espera una afluencia masiva de público para disfrutar de este bonito espectáculo”.

Por último, el alcalde, José Ángel Alfonso, ha señalado que “el Campeonato de Motocross, además de una competición, es también una gran fiesta. Por eso, hemos preparado un dispositivo especial para que todos puedan disfrutar de un día inolvidable. Habrá zonas de restauración, actividades para los más pequeños y, por supuesto, la emoción de ver a los mejores pilotos en acción”.