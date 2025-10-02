El Hozono Jairis quiere que todo vuelva a merecer la pena

Con un aire y un juego fresco y alternativo como una de las bandas de indie que llenan festivales, pero sin perder la esencia del buen baloncesto, de las buenas jugadoras y de probar cosas nuevas que ofrece el mercado. Así es como se presenta el Hozono Global Jairis 2025-2026, un equipo tan de moda como los Viva Suecia o Arde Bogotá de turno pero que han sido precursoras en los éxitos baloncestísticos como si fueran los Second de la época.

Pero empecemos por los clásicos, lo cantó Rocío Jurado, la más grande, aquello de que una misma flor no dura dos primaveras. Y esa es la primera premisa que deben tener en cuenta el nuevo Hozono. «No hacer caso a lo que le digan los cantante» que argumenten que el Jairis debe aspirar a repetir los éxitos de la campaña pasada porque eso, es muy difícil. De hecho, la afición, tendría que hacer lo que pide Miss Cafeína, «debería de olvidarse, pero cuesta tanto» y brillar sobre el nuevo escenario con sus caras nuevas y viejas conocidas.

Y es que, para un equipo, aun con un mejor apoyo económico, aspira a mirar frente a frente a sus rivales, aunque de aquella plantilla que enamoró quede poco. Las alcantarilleras han hecho bien los deberes, han sido capaces de retener a Aina Ayuso, Lou López y Billie Massey, el ‘big three’ que capitaneó los dulces momentos llenos de besos, abrazos y caricias que protagonizaron por los meses de enero y febrero, y que le llevaron después a ese éxtasis colectivo que supuso la conquista de la Copa de la Reina.

Massey, del Hozono Global Jairis, durante el encuentro. | / JAVIER BLASCO/EFE

Por contra, han perdido a Berstch o Gray y han tirado de ‘melones’ por abrir como la universitaria Vonleh o la ‘4’ Jasmine Walker que viene de romperse el cruzado y haber pasado por Turquía o Francia, pero sin experiencia en el baloncesto español. Integrar a estas dos nuevas jugadoras, que deben dar ese plus competitivo a las aurinegras, será determinante para rozar ‘el paraíso’ de Izal.

Sigue Alarcón y vuelve Mataix a la que un día fue su casa, más asentada tras sus buenas temporadas. Regresa también Andrijana Cvitković, que deberá jugar un rol similar al que tuvo Eldenbrick la temporada pasada tanto en España como en Europa. Por fuera, Alba Prieto deberá dar minutos a la ‘guitarrista’ de la banda, Lou López, que con sus ‘riff’ desde el exterior marcará muchas veces la disposición de las defensas rivales. Por el contrario, la baja de la italiana Marzia Tagliamento, ya es el primer contratiempo para mantener ese equilibrio imposible en una plantilla corta.

Corta y con muchas jugadoras a integrar para una temporada larga. Y eso que el esfuerzo económico ha sido importante, pero lejos de las barrabasadas deportivas que han hecho Girona, Valencia o Zaragoza, claros favoritos a dominar la competición baloncestística nacional a infringir ‘dolor y gloria’, a partes iguales, y para lo que habrá que ‘soltar a los perros’ en el Fausto Vicent, que debe ser ese sitio donde la victoria sea ese ‘rincón exquisito’ en el que se disfrute como ‘si fuéramos a morir mañana’.

Espacio para crecer

Con todo ello, el Hozono Jairis necesita espacio para crecer en esta nueva vida, está claro. Pero del mismo modo, las decanas no deben dejar pasar mucho tiempo antes de definir su nuevo rol. En el deporte, como en la vida, hay que saber quién te quiere de verdad y quién te puede hacer realmente feliz. Las dinámicas fluyen y a veces, si se dejan escapar, no vuelven. Pero, aun jugando con la ansiedad de los éxitos logrados, el equipo debe dar una respuesta contundente en estos primeros choques del calendario. Joventut, Gran Canaria, Estudiantes y Valencia, más las dos primeras fechas europeas, vaticinan un primer mes clave para saber si seguimos enamorados del equipo de antaño o sólo somos un bello recuerdo que pronto se olvidará y que dejará dudas en esta próxima temporada.

Bernat Canut. | FEB / FEB

La pretemporada ha demostrado la igualdad que este año va a tener la clase media y baja este curso. Aunque el balance en general ha sido positivo para las decanas, la Supercopa fue la una vuelta ‘a su mundo y a su realidad’ para las murcianas

Así, las alcantarilleras deben tener afinados mejor sus instrumentos para que el estreno liguero contra el Joventud (sábado 4, 19:00 horas), para sea ‘un buen día’ para que Ayuso vuelva a anotar canastas realmente increíbles.

Europa, el plan B

Sacar adelante dos competiciones suele ser difícil y desgasta mucho, pero la competición europea puede ser ese plan B psicológico que haga al equipo ver que es capaz de luchar contra el viento de cara. Tras superar su ‘nivel inexperto’ de la pasada temporada, el Jairis puede acudir con la ‘sonrisa intacta’ y ser ‘esa estrella’ que corone una buena temporada. Delante, un grupo inicial complicado donde se verán contra el Lublin de la murciana Laura Gil.

En Europa, las de Canut tienen margen de mejora. La eliminación contra el Dinamo de Sassari italiano dejó con ganas de intentarlo hasta el final y recuperar ese sabor europeo de partidos entre semana, merienda en las gradas y emociones fuertes en la cancha. No se trata de subir al pico Veleta, en telesilla o bici, pero superar lo logrado el año pasado puede ser la ‘salvación’ si las cosas en casa no andan bien

Lo malo de Europa comienza cuando lleguen los equipos ‘rebotados’ de la EuroLeague que pueden hacer que vayas a cualquier otra parte del cuadro y termines como un fan de John Boy o ‘viendo la playa vacía’ desde tu ventana.

Sea como fuere, las de Canut tienen por delante ocho meses de competición para que ‘todos los besos’ que nos dimos el año pasado, merezcan, una vez más, la pena.

Chery, el relevo de Tagliamento

El Hozono Global Jaris anunció ayer el fichaje de la alero internacional francesa Kendra Chery, que llega para cubrir la baja por lesión de la italiana Marzia Tagliamento, intervenida quirúrgicamente la pasada semana por una lesión en la mano. El club, para completar la plantilla, se ha hecho con una jugadora que ya conoce el baloncesto español, puesto que la campaña pasada promedió 8,1 puntos y 4,6 rebotes con el Lointek Gernika.

Kendra Chery, en una imagen con el Estrella Roja de Belgrado / FIBA

Chery, internacional con Francia, estaba en la plantilla del Estrella Roja, pero al quedarse el conjunto de Belgrado fuera de la EuroLeague Women al caer en la previa ante el Reyer Venezia, se ha desvinculado para regresar a España. «Ha sido una oportunidad, ya que tenía posibilidad de corte si no accedían a Euroliga. Es una jugadora que veníamos siguiendo, en Gernika impactó a nivel defensivo y a nivel físico. Tiene capacidad de anotar cerca del aro, puede jugar tanto al tres como al cuatro, y nos va a dar esa presencia física que le falta al equipo en este inicio de temporada», explicó Andrés Medina, director deportivo. Por su parte, Chery, que ya está a las órdenes del entrenador, Bernat Canut, y que podría debutar este sábado en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, afirmó que «conozco la liga y sé del nivel de competitividad que exige, así que vengo con muchas ganas. El proyecto del club me motiva mucho y espero poder ayudar a que vivamos una gran temporada junto a mis compañeras y nuestra afición».