¿Habrá derbi murciano en la primera ronda de la Copa del Rey?

Si el sorteo del próximo lunes (13.00 horas) de la primera ronda de la Copa del Rey resulta caprichoso, podría deparar incluso más de un derbi regional. Es más, si es muy caprichoso, el Real Murcia y el FC Cartagena podrían verse las caras en ese inicio del torneo del KO.

Ha decidido la Federación Española que el sorteo de esa primera ronda se haga por cercanía geográfica, dividiendo a los equipos participantes en cuatro grupos. Los seis equipos murcianos, que pueden ser siete en función de lo que ocurra en la eliminatoria que está pendiente de la vuelta entre Los Garres y el Manises, han quedado encuadrados en el Grupo III, donde también aparecen clubes de la Comunidad Valenciana y de Andalucía.

En ese bombo 3 llaman la atención los equipos de Primera División. Ahí aparecen el Villarreal, el Valencia, el Sevilla, el Betis, el Levante y el Elche, pero ninguno de ellos podrá tocar al Real Murcia, al FC Cartagena, al Lorca Deportiva. al UCAM y a La Unión. Y es que los conjuntos de la máxima categoría quedarán emparejados con los más débiles, en este caso los clasificados de la Copa Federación y de la Eliminatoria Previa.

Tenía esa opción la Deportiva Minera, pero el club de Llano del Beal se quedó con la miel en los labios al caer ayer en los penaltis ante el Orihuela, que será el que obtenga el premio de jugar ante un equipo de la liga -en esta ronda están Barcelona, Real Madrid, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid, todos ellos por jugar la Supercopa-

La suerte que este año no ha acompañado a la Deportiva Minera, que el pasado curso se enfrentó al Real Madrid, la buscará Los Garres, aunque el equipo murciano tampoco lo tiene fácil. Está obligado a remontar su eliminatoria previa ante el Manises. Jugarán la vuelta el próximo 4 de octubre después de caer 2-0 en territorio valenciano. Si dan la sorpresa y logran el billete para la Copa se enfrentarán a un Primera División.

El Cieza cruza los dedos

Según las bases de la Federación Española, cinco equipos de Primera se enfrentarán a tres equipos de la previa y dos de Copa Federación, por lo que quedará un conjunto de LaLiga a la espera de rival, y ahí es donde el Cieza espera que le acompañe la suerte. Los ciezanos estarán en el bombo de Tercera RFEF junto a la Roda y el Ciudad de Lucena. Solo uno podrá llevarse el premio más deseado, teniéndose que conformarse los otros dos con medirse a un Segunda División. Los equipos clasificados de la división de plata en este bombo 3 son Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, Málaga, Castellón y Ceuta.

Varios posibles cruces entre murcianos

Al resto de equipos murcianos -dos de Primera RFEF y tres de Segunda RFEF- les tocará bajar al barro para ganarse la clasificación y soñar con rivales de nombre. Lo atractivo de este sorteo es que puede dejar incluso varios cruces entre equipos de la Región. De hecho, el Real Murcia y el FC Cartagena incluso podrían cruzarse si el sorteo es caprichoso.

En este bombo 3 hay cinco equipos de Primera RFEF. Además de Real Murcia y FC Cartagena aparecen el Eldense, el Antequera y el Torremolinos. Lo más probable es que granas y albinegros queden encuadrados con un rival de Segunda RFEF. Y ahí podrían cruzarse con el UCAM Murcia, el Lorca Deportiva o La Unión, aunque también están el Torrent, el Antoniano, el Estepona, el Puente Genil y el Jaén. Pero para cuadrar, habrá un emparejamiento entre rivales de Primera RFEF y ahí se podría dar la casualidad de que se dé un Real Murcia-FC Cartagena.

Entre Segunda y Primera RFEF

También podrían ser Lorca, UCAM y La Unión rivales de granas y albinegros, sin embargo los tres equipos murcianos de Segunda RFEF también podrían quedar encuadrados con los equipos de la división de plata. Así entre sus posibles rivales aparecen el Almería, el Granada, el Cádiz, el Córdoba, el Málaga, el Castellón y el Ceuta.