Etxeberria: “Tengo claro quién va a jugar mañana en la portería”

El Real Murcia afronta una de las semanas más delicadas del curso tras un inicio de liga marcado por la falta de victorias y una clasificación que preocupa a la afición. Joseba Etxeberria compareció este jueves en rueda de prensa para analizar el choque ante el Sevilla Atlético, que se jugará mañana a las 21:15, y donde dejó claro que confía en la reacción del vestuario.

El entrenador de Elgoibar ha sido claro y contundente en una de sus primeras respuestas: “Tenemos que cambiar la dinámica. Somos conscientes de que estamos en una situación incómoda”, explicó. El técnico vasco, cuestionado por la portería, no aclaró quién jugará: “Los dos porteros están muy bien… Y tengo claro quién va a jugar mañana”. Etxeberria explicó que ya habló con Gazzaniga para mostrarle su satisfacción con el trabajo de ambos guardametas: “Creía que era el momento de Diego Piñeiro, aunque tengo muy claro quién va a jugar mañana”, subrayó.

Más allá de los nombres propios, el preparador murcianista destacó la actitud del equipo tras la mala racha y su rueda de prensa en Algeciras: “Desde esa declaración, he visto mucho compromiso. Ellos son los que más sufren porque son los actores de todo esto, pero más allá de echarse culpas, veo el compromiso grupal. Para cambiar dinámicas, es muy importante el equipo y uno de mis objetivos de las declaraciones de tocar fondo era para ver estas ganas. Ahora quiero ver esta rabia que hay que transmitirla en el campo”.

Joseba Etxeberria / Prensa Real Murcia

Etxeberria reconoció también la igualdad existente en la Primera Federación: “Estamos viendo que a los rivales también les cuesta, no nos han sacado mucha ventaja”, afirmó, en referencia a la corta diferencia de puntos que existe con el resto de equipos del grupo.

En cuanto al análisis del juego, el técnico vasco admitió la autocrítica: “Esto es fútbol y entiendo que la gente esté enfadada porque el equipo no gana, pero nosotros tenemos que analizar los porqués y buscar soluciones. Creo que podemos mejorar en muchas cosas, empezando por la mentalidad competitiva. Hasta ahora el problema no ha sido el generar ocasiones de gol, sino el balón dividido, lo que transmitimos en ataque y tener intensidad defensiva”.

De cara al duelo ante el filial sevillista, Etxeberria fue claro: “En juego tenemos margen de mejora, pero si somos capaces de jugar fuerte y ser incómodos, el talento de nuestros jugadores nos va a permitir ganar”.

Respecto a la relación con el presidente Felipe Moreno, el entrenador aseguró que no han mantenido conversaciones recientes con el máximo dirigente del club: “No he hablado con Felipe Moreno; entiendo que esté enfadado como nosotros porque no nos gusta esa situación”.

Las lesiones siguen condicionando al Real Murcia, ninguno llega al partido de mañana aunque sí hay buenas noticias: “Estamos contentos porque la tendencia de los lesionados es a recuperarse y ya hacen cosas de campo, como Bustos y Esteban (Saveljich). Todavía no están Zeka, Antxon Jaso y Álex Schalk, aunque el holandés tiene buenas sensaciones”.

Por último, Etxeberria destacó uno de los aspectos que más le preocupan: las transiciones. “Es muy importante que estemos marcando a esos jugadores descolgados con las vigilancias… Puede ser un punto de inflexión que sepamos que si mostramos nuestro mejor nivel, podemos ganar a cualquiera. Respetamos mucho al Sevilla Atlético y a sus jugadores, que en no mucho tiempo estarán en Primera. Pero queremos cambiar esta dinámica”, concluyó.