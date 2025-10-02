El Ciudad de Molina se estrena el sábado ante sus aficionados

Tras la renuncia de UB Archena a su plaza después de dos temporadas en Segunda FEB, el Ciudad Molina Basket ha tomado su relevo a nivel regional después del brillante ascenso que logró el pasado mes de mayo en Gijón. Ahora, con una plantilla renovada con siete fichajes, al conjunto de Carles Miñana le toca iniciar la competición este próximo sábado en el pabellón Serrerías de Molina de Segura. Los molinenses, que están integrados en el grupo Este, arrancarán el curso recibiendo a las siete y media de la tarde al Amics Castelló, descendido de Primera FEB, y que se presenta como uno de los candidatos a lograr el ascenso. No será fácil para un equipo molinense que en la primera fase de la Copa de España ha jugado tres partidos, ganando uno, frente al Albacete con una canasta a siete segundos del final tras remontar quince puntos en contra, y perdiendo dos, por lo que se ha quedado fuera de la siguiente ronda.

Con cinco jugadores que cotinúan y siete fichajes afronta el Ciudad de Molina su primera campaña en la tercera categoría del baloncesto nacional masculino.

René Cadme, Ramiro Martínez-Quintanilla, Fran Voltios, Juan Ignacio Tavelli y Juan Cascales son los jugadores que lograron el ascenso que afrontan el reto de jugar en una categoría superior.

Entre las siete novedades, el club apostó por la experiencia del balear Raúl Timoner como director de juego para compartir puesto cno los locales Tavelli y Cascales. Para las posiciones exteriores también fichó a Andi Duval, que llega de promediar 19 puntos en la serie C italiana, y Pol Campeny, un escolta de solo 19 años, mientras que las mayores novedades están en el juego interior, donde el sanjaviereño Carlos Toledo, tras su paso por Archena, continúa en la Región, y tendrá como compañeros a Goran Miladinovic, un pívot de 2,06 que ya jugó el curso pasado en Segunda FEB, Mike Mukendi y el joven Marcos García.