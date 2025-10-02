Adrián Hernández: "Tendremos que dar un punto más a la meritocracia"

Tras la derrota de la pasada jornada del Águilas FC ante el CD Extremadura, primera de la temporada, Adrián Hernández, técnico costero, ha indicado en la rueda de prensa previa a la visita que el próximo domingo realizará a la UD Almería B que “vamos a empezar a medir ya el rendimiento, de aquí atrás también hemos mirado proyección de futbolista, es decir, dónde puede llegar”. "Toda esa proyección y todas esas condiciones se tienen que traducir en rendimiento y resultado” indicó, añadiendo que “ya dije a los propios futbolistas que entendía que las cuatro primeras semanas eran a modo de ver lo que era la competición, pero que ahí es donde también iban a conocer lo que nosotros queríamos de verdad, más que un amistoso, lo que nosotros exprimíamos y lo que nosotros queríamos conseguir". "Por cómo nos gusta llevar el vestuario y por cómo nos gusta afrontar los partidos, no porque sea un castigo ni mucho menos”, puntualizó.

El técnico costero explicó que “me gusta mucho poner ciclos, ciclos de momentos, ciclos de partidos, yo incluso cuando firmé ya dije que me gustaría hacer un proyecto, bueno, evidentemente siendo competitivos, que al final tenemos una derrota de cuatro, siendo competitivos, pero a medio largo plazo, a medio largo plazo, porque creo que así es como se hacen las cosas bien, tanto a los futbolistas como a directiva, como a comisión deportiva”. “Más que el resultado, más que los resultados, es el comportamiento y los rendimientos dentro del terreno de juego”, siguió, apuntando que “ahora sí que nosotros ya le tendremos que dar desde esta semana en adelante, pues sobre todo un punto más a la meritocracia, que es lo que al final se gana cada uno de los jugadores”.

Sobre el rival advirtió que es un equipo “ filial, joven, correoso, pero capaz de lo mejor y de lo peor". "Es un equipo que tiene jugadores en banda que son capaces por velocidad, por energía, por vitalidad, porque son jugadores técnicamente dotados en la zona de ataque, tanto en bandas como en la zona central”.

Para la cita del domingo en Almería tiene las bajas de Javi Pedrosa y de Antonio Sánchez. El resto del plantel está disponible.