Vuelve la carrera por montaña ‘Caravaca Experience’ con cuatro modalidades de participación

El domingo 26 de octubre se celebrará una nueva edición de la carrera por montaña ‘Caravaca Experience’, una prueba con cuatro modalidades participación, que une deporte, naturaleza y solidaridad.

El acto de presentación del cartel y los detalles de la competición ha contado con la participación del concejal de Deportes, José Fernández Tudela, así como de José Juan López, en representación del Club Caravaca Trail y de la Asociación Cultural Peña Caballista Campanazo, entidades que hacen posible el evento junto a marcas patrocinadoras y un equipo humano formado con cerca de 150 voluntarios.

El concejal de Deportes ha subrayado el auge de este tipo de pruebas: “En los últimos años, las carreras de montaña han conseguido un enorme nivel de aceptación, que sigue creciendo. Se trata de actividades muy saludables para todas las edades y cuyos deportistas no tienen por qué ser profesionales. Hoy día, estas pruebas se han convertido en auténticos acontecimientos sociales, como demuestra la alta participación que el calendario anual deportivo registra cada año en Caravaca”.

Por su parte, José Juan López ha puesto el foco en el carácter inclusivo de la prueba y en su vocación de acercar la montaña a todos los públicos: “Caravaca Experience nace con una idea clara: que cualquier persona, corra o ande, pueda vivir la montaña a su manera. Aquí no importa el nivel, importa que vengas, disfrutes y te lleves una experiencia inolvidable”.

Cuatro modalidades

CartelCARAVACAEXPERIENCE2025 / La Opinión

En esta edición, la ‘Caravaca Experience’ volverá a contar con cuatro modalidades de participación, pensadas para diferentes niveles de experiencia y condición física: MINI EXPERIENCE, PROMO, MEDIUM y EXTREME.

La MINI EXPERIENCE, con un recorrido de 4 kilómetros, está enfocada a los más jóvenes que se inician en la montaña. Año tras año, esta categoría sigue ganando protagonismo por la motivación y el rendimiento de sus participantes.

La modalidad PROMO, de 12 kilómetros, es ideal para quienes se inician en el mundo de las carreras por montaña. Puede realizarse corriendo o caminando y contará con tres puntos de avituallamiento. Su dificultad es media, lo que la convierte en una opción perfecta para descubrir este tipo de pruebas.

Como gran novedad de esta edición, se incorpora la modalidad MEDIUM, con un recorrido de 18 kilómetros

Como gran novedad de esta edición, se incorpora la modalidad MEDIUM, con un recorrido de 18 kilómetros

Como gran novedad de esta edición, se incorpora la modalidad MEDIUM, con un recorrido de 18 kilómetros. Responde a la demanda de corredores que buscan un reto intermedio, con tramos más técnicos y exigentes, pero sin alcanzar la dureza de la categoría reina. El recorrido incluye cinco puntos de avituallamiento.

La prueba más exigente será la EXTREME, con un trazado de 24 kilómetros y 1.300 metros de desnivel positivo. Está dirigida a participantes con experiencia en montaña y un nivel físico avanzado. El recorrido compartirá parte del trazado con la modalidad PROMO, pero incorpora zonas técnicas y tramos de gran dificultad. Contará con seis puntos de avituallamiento y promete ser una auténtica aventura para los amantes del trail.

Componente solidario

Además de su dimensión deportiva y de ocio, la ‘Caravaca Experience’ tiene un fuerte componente solidario. Una parte de lo recaudado se destinará a la Fundación Española de Lucha contra la Leucemia (FEL) y a la Asociación de Fibromialgia de Caravaca (AFICA), reforzando el compromiso social que siempre ha caracterizado esta cita.

Las distintas modalidades de la carrera recorrerán enclaves de gran belleza natural del entorno de Caravaca de la Cruz

Las distintas modalidades de la carrera recorrerán enclaves de gran belleza natural del entorno de Caravaca de la Cruz. La salida estará situada en La Glorieta, junto al Templete, y los corredores pasarán por lugares como el Camino del Huerto, las Fuentes del Marqués, el Barranco del Agua, el Collado del Castillico, la pista forestal del Observatorio, Peña Rubia, el Pico del Buitre o la conocida “Cuesta de los Montadores”.

Para más información sobre inscripciones, recorridos, perfiles de altimetría y normativa, se puede visitar la página oficial del evento: www.caravacatrailexperience.com