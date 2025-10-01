El UCAM, el equipo de las casi 14 nacionalidades

El UCAM Murcia CB inicia este próximo domingo en el Palacio de los Deportes frente al MoraBanc Andorra (18:00 horas, DAZN) su vigésimo séptima temporada en la ACB y decimoquinta consecutiva. Próximo a cumplir los cuarenta años, el club ha conformado la plantilla más amplia de su historia, con quince jugadores con contrato del primer equipo después de la llegada a última hora de Zach Hicks para sustituir al lesionado Kaiser Gates, además de dos jugadores vinculados que estarán en el conjunto de Liga U22 que se estrenará una semana después, el viernes 10 de octubre, en el pabellón Príncipe de Asturias recibiendo la visita del Burgos. En total, diecisiete baloncestistas a las órdenes de Sito Alonso, aunque serán dieciséis por la lesión de larga duración de Gates.

Casi catorce nacionalidades, puesto que una que está en camino, tiene el plantel de este curso. Una auténtica Torre de Babel, con seis nacidos en Estados Unidos, aunque cuatro de ellos con pasaporte diferente y uno más, el base David DeJulius, en vías de convertirse en esloveno, según adelantó el periodista Chema de Lucas, lo que liberará, cuando lo consiga, una plaza de extracomunitario en el plante. Otro director de juego, Michael Forrest, nació en Pompano Beach (Florida), pero este pasado verano adquirió la nacionalidad jamaicana, la misma que también tiene desde hace unos meses el pívot Devontae Cacok, que es originario de Chicago.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Juventus Utena. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Asimismo, el capitán Jonah Radebaugh, que nació en Denver, tiene pasaporte por Montenegro, mientras que los únicos que mantienen la nacionalidad estadounidense son los ala pívot Kaiser Gates (Georgia) y el debutante en Europa Zach Hicks (Nueva Jersey).

También con pasaporte Cotonou está el cubano Howard Sant-Roos, que nació en La Habana y que a sus 34 años de edad es el más veterano del equipo.

Solo dos españoles

Solo hay dos jugadores nacidos en España, que son el base Dani García (Mataró) y el ala pívot Rubén López de la Torre (Madrid), mientras que hay un tercero que también está nacionalizado español, el pívot Moussa Diagne, que nació en la ciudad senegalesa de Guediawaye.

El escolta Dylan Ennis es originario de Toronto (Canadá), pero hace unos años adquirió la nacionalidad serbia pues después de jugar una temporada en el país (2017-2018), en la que estuvo en dos equipos, el Mega MIS y el Crvena Zvezda de Belgrado. Sin embargo, donde ha estado más campañas es en España, puesto que va camino de completar la tercera en Murcia y antes estuvo tres en el Casademont Zaragoza en dos etapas, y una en el Gran Canaria y en el MoraBanc Andorra.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante la fase previa de la Basketball Champions League. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

También de los balcanes es Toni Nakic, el ala pívot que ha llegado desde el Río Breogán, aunque en su caso es de Croacia y nació en Sibenik. Y desde los países bálticos, concretamente de Estonia, natural de la capital, Tallín, es el alero Sander Raieste, criado deportivamente en Vitoria. También es de Europa del Este el rumano Emanuel Cate, que nació en la capital del país, Bucarest.

De tres suecos a solo uno

Suecia ha pasado de tener tres representantes a solo uno, Wilhelm Falk, que nació en la ciudad de Sunnersberg y que llegó a las categorías inferiores del club murciano en 2020. Con la marcha de Simon Birgander y Ludde Hakason al Joventut, se ha quedado como el único sueco.

Los jugadores del filial, sudamericanos

Los dos jugadores del filial de la liga U22 que están en dinámica del primer equipo -han tenido protagonismo durante la pretemporada- son sudamericanos y ambos son internacionales absolutos con sus países de origen. El más joven es el alero Joao Neves, un brasileño de 17 años que ya ha debutado en la máxima categoría con la elástica universitaria. Nació en la ciudad de Belem y llegó a Murcia en el verano de 2023 con un contrato por cinco temporadas. El otro es el argentino Lee Aaliya. El ala pívot de Buenos Aires, con un compromiso hasta 2028, será la primera vez que juegue en el UCAM pese a que firmó en enero de 2024. Primero fue cedido al Palmer Basket Mallorca y la pasada campaña al Atenas de Córdoba, con el que fue subcampeón de la liga argentina. En la 2025-2026 sí que se queda en la capital del Segura.

Gates, al menos seis meses de baja

El ala pívot Kaiser Gates fue ayer intervenido por los traumatólogos Miguel Ángel Moltó y Francisco García Zafra de rotura del ligamento cruzado anterior y esguince leve de ligamento lateral interno, lesión por la que estará de seis a ocho meses de baja. Los doctores le practicaron un plastia del ligamento cruzado anterior y refuerzo anterolateral, además de suturarle el cuerno posterior del menisco interno, pequeña lesión esta última que se apreció durante la intervención.