Sergio Geerlings, otro murciano en el ciclismo profesional

Sergio Geerlings Martínez (Murcia, 26 de agosto de 2022), al igual que César Pérez, dará el salto al ciclismo profesional en 2026. Según ha podido saber esta Redacción, el ciclista se ha comprometido con el equipo Continental UCI portugués Anicolor Tien 21, el mismo en el que ha militado esta temporada Rubén Fernández.

Geerlings ha brillado esta temporada en el campo amateur con el Caja Rural Alea, con el que logró una victoria en el Gran Premio de Ontur y también en una etapa en el Memorial Sanroma, donde fue quinto en la clasificación general. Además, también logró un segundo puesto en la Vuelta a Zamora y un décimo en el Circuito del Guadiana. Además, logró la medalla de bronce en el Campeonato de España de contrarreloj y la plata en la prueba de ruta Elite.

Geerlings, que mide 1,90 metros, llegó en 2025 al Cara Rural Alea, filial del equipo profesional con el mismo nombre, después de pasar tres temporadas en el Valverde Team-Ricardo Fuentes, con el que en 2024 se impuso en el Memorial Pascual Momparlet y en una etapa de la Vuelta a Castellón, además de imponerse en el Criterium Ciudad de Murcia.

El objetivo de Geerlings para 2026 era dar el salto al ciclismo profesional, y aunque no será con el Caja Rural, sí que lo hará con el Anicolor Tien21, una importante escuadra de Portugal donde podría ser compañero, en caso de renovar su contrato, del también murciano Rubén Fernández.

Por tanto, serán dos los nuevos profesionales de la Región la próxima temporada, puesto que César Pérez, ciclista de Las Lumbreras de Monteagudo, ganador de la Copa de España, ha firmado un contrato por tres años con el Kern Pharma.