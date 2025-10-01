El Real Murcia, cerca de su peor arranque en Primera Federación

Con la disputa de los primeros cinco partidos del curso, las señales mostradas por el Real Murcia no son nada buenas. Como tampoco lo son los números. Y es que desde su regreso a la Primera Federación en 2022, la plantilla de Joseba Etxeberria ha firmado su segundo peor arranque en la tercera categoría.

Tan solo cuenta con un punto más que los cuatro sumados en la campaña 2023-2024 en este mismo periodo de tiempo, lo que ha hecho despertar los fantasmas de esa campaña en la que su mala primera vuelta le acabó lastrado el resto del curso para intentar alcanzar los primeros puestos de la clasificación.

Cierto es que el Real Murcia de Etxeberria tampoco está lejos de los ocho puntos que se obtuvieron en la temporada 2022-2023, con Mario Simón en el banquillo, ni de los nueve de la temporada pasada con Fran Fernández, pero el contexto en el que se encuentra no da pie a buenos síntomas. El Real Murcia no ha mejorado sus prestaciones en casa, siendo este su talón de Aquiles las tres temporadas anteriores en Primera Federación, y de repente ha perdido todo su potencial a domicilio.

Alberto González, del Real Murcia, ante el Juventud Torremolinos. / Juan Carlos Caval

En sus tres visitas hasta ahora solo ha podido obtener un punto, el sumado ante el Atlético Madrileño, con un gol recibido en el último suspiro que le impidió lograr la victoria, perdiendo así su mayor virtud:ser el rival más temido fuera de casa. Eso le permitía poder compensar lo que perdía en Nueva Condomina, pero ahora el Real Murcia ni siquiera es capaz de mantener las gallinas que entran por las que salen.

De hecho, su desequilibrio en la conformación de la plantilla provoca que el conjunto grana deba enderezar el rumbo sin poder cubrir con garantías varios puestos específicos al cruzarse el infortunio de las lesiones en su camino. Algo que se podría haber minimizado con un poco de previsión, pero se volvieron a asumir riesgos y los aficionados granas no están confiados en que esto pueda variar en las próximas jornadas. Especialmente porque el propio Joseba Etxeberria aseguró, tras la derrota encajada el pasado domingo en Algeciras, que ya hablaba de haber tocado fondo en tan solo cinco partido tras unos cambios en el once inicial que incluso llegaron a la portería. «Lo mejor es que el equipo ha tocado fondo en la jornada cinco. Tenemos mucho tiempo por delante, pero nos tenemos que mirar a nosotros mismos y hacer autocrítica. Solo queda mejorar», dijo.

El menos goleador

Lo cierto es que la apuesta ofensiva que venía implícita en la llegada del entrenador vasco al Real Murcia tampoco se está viendo en números. Y es que el conjunto grana es la plantilla que menos goles ha conseguido desde 2022 en las cinco primeras jornadas de Primera Federación. De hecho, su única victoria hasta ahora, ante el Juventud Torremolinos, llegó por la mínima ante un rival recién ascendido. Con cuatro tantos en cinco partidos, se encuentra por detrás de los cinco -a gol por partido de media- conseguidos en la 2022-2023 con Mario Simón, y de los siete con Gustavo Munúa a los mandos en el curso siguiente. Aunque de poco sirvieron, al conseguir cuatro puntos de quince, al recibir once.

También el Real Murcia de Fran Fernández contaba con mayor eficacia en las primeras fechas del campeonato, con siete tantos a favor y cuatro en contra en cinco jornadas. No obstante, fue el pasado domingo ante el Algeciras la primera vez que el conjunto grana se quedaba sin anotar esta temporada, aunque sí que es cierto que todavía no ha conseguido convertir en más de una ocasión en un mismo partido. Algo que, entre otros factores, le está lastrando a la hora de sumar puntos y presentar un bagaje pobre en este aspecto en el primer tramo de la temporada.