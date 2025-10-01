El Orihuela, último obstáculo de la Minera hacia la Copa del Rey

La Deportiva Minera está viviendo un auténtico sueño en este inicio de temporada. El cuadro de Llano del Beal vivió el primer semestre de 2025 con más disgustos que alegrías. Tras el regalo de Reyes que supuso ese encuentro de Copa del Rey ante el Real Madrid el pasado 6 de enero, lo cierto es que la segunda vuelta de la temporada pasada fue mediocre. El conjunto cartagenero se planteó disputar la fase de ascenso, ya que estaba en una magnífica posición liguera, pero los resultados no fueron los esperados y solo pudo aspirar a confirmar la permanencia y seguir un curso en la Segunda Federación.

En esta nueva campaña, el club que ahora dirige Checa desde el banquillo está siendo un auténtico rodillo y solo en un partido de los nueve oficiales, el 2-2 ante el Melilla en la ciudad autónoma, no se ha saldado con triunfo minero. El cuadro de Llano del Beal disputa esta tarde (17.15 horas) ante el Orihuela los cuartos de final de la fase nacional de la Copa Federación, tras vencer en la fase autonómica, y además es el líder del grupo IV de la Segunda Federación. El horario tan extraño es debido a los problemas de iluminación que tiene el coliseo minero y que no permite que se juegue partidos de categoría con la luz artificial que dispone.

Si todo esto ya provoca que haya optimismo en el entorno de la escuadra rojilla, viendo los partidos ese sentimiento se multiplica. La Deportiva Minera casi siempre gana y, cuando lo hace, la mayoría de partidos es arrollando al rival. Su última víctima, el Almería B, fue la que más sufrió el poder ofensivo del líder de la liga al caer por 4-0 en un choque en el que al descanso ya había encajado todos los tantos. El cuadro cartagenero aparca la liga en segunda posición para centrarse una vez más en la competición copera.