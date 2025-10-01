El Lorca FB seguirá permitiendo jugar al fútbol a casi mil niños

Desde su fundación, en el 2009, los dirigentes del Lorca Fútbol Base han tenido claro que querían ser un equipo independiente y solo dedicarse a la formación. En dieciséis años se han ganado a pulso ser, quizá, el club de fútbol base que mas jóvenes mueve en la Región de Murcia. En la actualidad lo componen veinticinco equipos federados, representados en todas las categorías del fútbol regional además de una escuela que está moviendo cada año unos seiscientos niños.

Con el convenio renovado con la empresa cárnica La Comarca, más de mil niños del Lorca Fútbol Base siguen teniendo futuro. Es el octavo año que la citada empresa de casi 1.500 trabajadores, se convierte en el principal estilete económico del Lorca Fútbol Base.

Dicho convenio se rubricó en la recientemente en la factoría de la empresa. Conscientes de la importancia del hecho, estuvieron el alcalde de Lorca, Pencho Gil, los concejales de Deportes y Talento Joven, Juan Miguel Bayonas y Antonio David Sánchez, acompañando al CEO de La Comarca, Francisco Miñarro, el gerente, David García, además del presidente del Lorca Fútbol Base, Antonio Sánchez, el coordinador Germán Giner, el director deportivo, Benigno Sánchez, y el tesorero, Francis Moreno.

En sus respectivas alocuciones, los protagonistas mostraron la satisfacción de que una gran empresa de Lorca como La Comarca siga respaldando al Lorca Fútbol Base.