El Hozono Jairis ficha a Kendra Chery a tres días del inicio de la liga

El Hozono Global Jaris, que este sábado debuta en la Liga Femenina Endesa recibiendo al Joventut de Badalona (19:00 horas), se ha reforzado con la alero internacional francesa Kendra Chery, que llega para cubrir la baja por lesión de la italiana Marzia Tagliamento, intervenida quirúrgicamente la pasada semana por una lesión en la mano. El club, para completar la plantilla, se ha hecho con una jugadora que ya conoce el baloncesto español puesto que la campaña pasada promedió 8,1 puntos y 4,6 rebotes con el Lointek Gernika.

Chery, internacional con Francia, estaba en la plantilla del Estrella Roja, pero al quedarse el conjunto de Belgrado fuera de la EuroLeague Women al caer en la previa ante el Reyer Venezia, se ha desvinculado para regresar a España. "Ha sido una oportunidad, ya que tenía posibilidad de corte si no accedían a Euroliga. Es una jugadora que veníamos siguiendo, en Gernika impactó a nivel defensivo y a nivel físico. Tiene capacidad de anotar cerca del aro, puede jugar tanto al tres como al cuatro, y nos va a dar esa presencia física que le falta al equipo en este inicio de temporada", ha explicado Andrés Medina, director deportivo.

Por su parte, Chery, que ya está a las órdenes del entrenador, Bernat Canut, y que podría debutar este sábado en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, ha afirmado que “conozco la liga y sé del nivel de competitividad que exige, así que vengo con muchas ganas. El proyecto del club me motiva mucho y espero poder ayudar a que vivamos una gran temporada junto a mis compañeras y nuestra afición”.