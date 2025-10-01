La Deportiva Minera se despide de la Copa del Rey en la tanda de penaltis

Un total de 112 equipos estarán en el bombo de la primera ronda de la Copa del Rey del próximo lunes 6 de octubre a las 13:00 y la Deportiva Minera no estará entre ellos. El cuadro de Llano del Beal cayó en la tanda de penaltis ante el Orihuela tras empatar a cerro en el tiempo reglamentario y se esfuma el sueño jugar de nuevo un torneo donde la temporada pasada se enfrentó al Real Madrid.

Checa no quiso hacer pruebas y prácticamente salió con el once de gala. El lateral izquierdo le sigue dando problemas y se quedaron en el banquillo tanto Álex Macías como Toner, por lo que apostó por Paco Torres, un jugador que conoce de sobra esa posición. La única sorpresa estuvo en la medular con la apuesta por Kamal, además de colocar a Kike Carrasco por Salinas.

El encuentro empezó igualado y se mantuvo así prácticamente todo el partido. El Orihuela tenía claro dónde y contra quién se enfrentaba y salió descarado para evitar que el cuadro cartagenero pudiera mostrar su mejor versión. Los rojillos, cuando están cómodos, son imparables y el cuadro de la Vega Baja intentó incomodar, sobre todo en la salida de balón.

Hasta el minuto 25 no se escuchó el primer ‘uy’ de la parroquia minera. Fue en una jugada por banda derecha donde Kike Carrasco quiso sorprender a un Iván Buigues muy atento. Fue la única ocasión destacable para el cuadro local en el primer tiempo. El Orihuela no tuvo ninguna ocasión destacada, salvo un remate de Salto en un balón parado. El primer tiempo fue de tanteo, de unas defensas que se impusieron a los ataques y de no querer cometer errores.

Tras la reanudación, y sin que ninguno de los dos entrenadores hiciera cambios en el descanso, se le complicó el choque a la Deportiva Minera en el minuto 55 al cometer una innecesaria falta Javi Vera en el centro del campo que le costó la segunda amarilla. Esa expulsión sirvió para que el cuadro rojillo despertara y en los cinco minutos siguientes tuvo dos ocasiones claras. Primero en un córner botado por Omar Perdomo al que Holgado estuvo cerca de rematar y, posteriormente, en un disparo cruzado de Roberto Alarcón. La más clara la tuvo Omar Perdomo en el minuto 73 en una rápida contra que el atacante canario cruzó en exceso con pierna izquierda. Solano, para el Orihuela, tuvo la ocasión más clara con un disparo que se estrelló en el palo.

La prórroga sirvió para que la Minera siguiera caliente y se mantuviera el choque igualado pese a la inferioridad numérica. Ese desequilibrio terminó en el minuto 104 al ver Lara, centrocampista del cuadro oriolano, la segunda amarilla. El panorama cambiaba y la Minera ya se veía capaz de todo. En el segundo tiempo de la prórroga no ocurrió prácticamente nada, salvo el golpe que sufrió Roberto Alarcón, el mejor jugador rojillo sin duda en todo el partido.

Todo se decidió en la tanda de penaltis y ahí apareció Iván Buigues. El guardameta detuvo dos y marcó el suyo para ayudar al Orihuela en la clasificación. La Minera no podrá repetir el sueño del año pasado.

Ficha técnica

Deportiva Minera: Lázaro; Mirapeix, Holgado, Galán (Álex Macías, 56), Paco Torres; Kamal (Salinas, 81), Javi Vera, Kike Carrasco (Damián Petcoff, 91), Roberto Alarcón (Ayala, 116); Omar Perdomo y Rubén Mesa.

Orihuela: Iván Buigues; Juanma (Nacho Vila, 5), Salto, Algisí, Sirera; Rivera, Miranda, Sánchez (Pipa, 112), Monterde (Bensaad, 102); Solano y Solsona (Lara, 85).

Penaltis: 0-1. Gol Salto. 0-1. Falla Omar Perdomo. 0-1. Falla Solano. 1-1 Gol Sebas Holgado. 1-2. Gol Pipa. 2-2. Gol Salinas. 2-3 Gol Iván Buigues. 2-3. Falla Damián Petcoff. 2-3 Fallo de Nacho Vila. 2-3 Fallo Rubén Mesa.

Árbitro: Jaime Muñoz. Amonestó por parte local a Checa, Álex Macías y Mirapeix, y expulsó a Javi Vera por doble amonestación. Y por parte visitante, a Miranda, Algisí y Sirera y expulsó a Lara por doble amonestación.

Campo: Ángel Celdrán.