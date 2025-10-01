Carlos Alcaraz ya tiene una pista con su nombre en Alicante

El tenista murciano Carlos Alcaraz, campeón del ATP Challenger de Villena de 2020 y actual número uno del tenis mundial, cuenta desde este 1 de octubre con una pista bautizada en su honor en esa localidad alicantina.

El anuncio lo ha hecho público la organización del ATP Challenger Tour a través de sus redes sociales, destacando que el jugador español, que dio sus primeros pasos profesionales en este circuito, donde ganó en Villena por primera vez a Sinner, dispone ahora de un reconocimiento permanente en la Ferrero Tennis Academy, dirigida por el que es su entrenador.

El homenaje incluye una placa conmemorativa y la denominación oficial de la pista como “Pista Carlos Alcaraz”, un gesto que subraya el vínculo entre el joven campeón y la ciudad donde ha crecido como deportista de élite.

Con esta inauguración, Alicante refuerza su conexión con una de las mayores estrellas del tenis actual, en un momento en que Alcaraz continúa ampliando su palmarés en los torneos más prestigiosos del mundo.