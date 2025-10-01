El Barça tiene un asunto pendiente con el PSG

Del primer segundo de partido al último tendrá que exprimir su mejor nivel el Barça para poder batir al Paris Saint Germain, sospecha Hansi Flick. Del primer segundo al último de la competición tendrá que batallar el equipo para alzar la Champions League, el único título que se le escapó la pasada campaña y que se convierte en el más atractivo del presente curso.

El partido soñado que no se dio, por la eliminación ante el Inter, se jugará este miércoles. Descafeinado, rebajado con gaseosa, de la deseada final de junio a la segunda jornada de la liguilla de octubre, pero guapo de ver, imperdible, el más fascinante de la jornada, mucho menos dramático. "Uno de los mejores, por no decir el mejor, de la Champions", afirmaba Pedri, titular fijo del Barça –el único que ha sido titular en los ocho partidos–, un líder para su entrenador, un referente para los compañeros, un ídolo para la hinchada.

Flick charla con Olmo antes de comenzar el entrenamiento. / Valentí Enrich / SPO

Muchas bajas

"El míster me pide que dé un paso adelante en el campo y en el vestuario. Siempre me ha costado porque no he hecho nunca ese papel, vine como un niño. Pero poco a poco me voy acostumbrando y asumiendo ese rol", confesó Pedri, que a los 22 años es el cuarto más antiguo de la plantilla. Le anteceden Ter Stegen, Araujo y De Jong.

De todos ellos es el más indiscutible a ojos de Flick. Valioso, sobre todo, por las numerosas bajas que lastran al equipo: dos porteros (Joan Garcia y Ter Stegen), dos centrocampistas (Fermín y Gavi) y un delantero (Raphinha). El Paris Saint Germain aterrizó sin su capitán (el central Marquinhos) y sin su tripleta atacante: Ousmane Dembélé –el Balón de Oro, ojo–, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

Bernal, por la renovación, y Dro, pro el debut, pasan por el túnel de collejas en el último entrenamiento. / Valentí Enrich / SPO

Flick, al menos, ha podido recuperar a Lamine Yamal, a quien emplazó a seguir trabajando sin acomodarse con los elogios: "Con el talento puedes llegar a un punto; para subir al segundo o tercer peldaño has de esforzarte. No se trata solo de jugar con el balón, sino de defender también".

Lamine Yamal, en el centro de la imagen durante el entrenamiento del martes. / Valentí Enrich / SPO

El castigo bíblico

Después del histórico 6-1, como si de un castigo bíblico se tratara, el PSG ha vencido en las dos últimas visitas por 1-4 y expulsó al Barça de Ronald Koeman de los octavos de la Champions 20-21 y al de Xavi Hernández de los cuartos de la 23-24. Flick no sufrirá tan graves consecuencias, pero tiene la oportunidad de reparar esas afrentas y eliminar cualquier complejo que hubiera ante el campeón de Europa.

"Somos el Barça y nos gusta ser favoritos a la Champions, pero tendremos enfrente al mejor equipo de la temporada pasada, que tiene a jugadores fantásticos y un entrenador de primera clase", describía Flick del "gran reto" que se le presenta al Barça. El primero de verdad.