El UCAM Athleo, el club con más títulos en el Regional

La Liga Regional de campo a través comenzó en Puerto Lumbreras con los pasaportes para el Campeonato de España por clubes, que se disputará el 23 de noviembre en Atapuerca (Burgos), en juego. El UCAM Athleo Cieza triunfó en las categorías sub8-sub10 masculina, sub12 masculina, sub14 masculina y sub16 femenina, mientras que el CA Nogalte-Hogar Puerto Lumbreras lo hacía en en sub8-sub10 femenino y absoluto femenino. Por su parte, la ADA Yeclano se impuso en sub12 femenino, venciendo el CA La Unión en sub18 masculino y sub14 femenino, así como el UCAM Cartagena en sub18 femenino y absoluto masculino, siendo la victoria sub20 masculina para el CA Murcia PDS Group, y Máster masculina para Rajaos Runners Alcantarilla. A nivel individual, el triunfo en senior masculino fue para Iván Hernández (29:56), mientras que en mujeres triunfó María López (37:23). En sub20 los ganadores fueron Ginés Domenech (16:08) e Irene Andújar (20:46).