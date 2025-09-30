Un FC Cartagena con miedo a salir de casa

Después de un sin fin de movimientos deportivos e institucionales en el Fútbol Club Cartagena durante este pasado verano, el club albinegro comenzó la liga con la ilusión renovada. En una nueva realidad que le situaba como favorito. Sin embargo, tras cinco jornadas, el conjunto dirigido por Javi Rey sólo ha cumplido con las expectativas a mitad. Ganando y convenciendo en casa para dejar escapar los puntos lejos del Cartagonova. Este nuevo Cartagena tiene muchas virtudes, pero también tiene un defecto que no le permite despegar: el miedo a salir de casa.

Hasta el más novato en la categoría lo sabe. En Primera RFEF todos los equipos se hacen fuertes en casa. La diferencia la marca el que es capaz de ‘solventar la papeleta’ como visitante. La dificultad reside en extrapolar el fútbol, el juego, la confianza, los goles y la fortaleza que construyes en casa a otros estadios en los que te esperan con el cuchillo entre los dientes y los tres puntos en una jaula bajo llave. Eso es lo que no está sabiendo hacer el Cartagena de Javi Rey, que ha ganado dos de dos junto a la rambla de Benipila, pero que ha sufrido sobremanera fuera.

Se vio en El Maulí frente a un Antequera aguerrido durante la primera jornada de liga. El 0 a 0, comprensible en el inicio de campeonato, dio la bienvenida al Cartagena a esta nueva realidad. Aunque marcado por las decisiones del colegiado, el partido dejó un empate agridulce que se repitió en Sabadell. Segunda salida del curso y segundo empate sin goles. Lo cierto es que también estuvo muy influenciado el partido por las circunstancias de la fuerte tormenta y la suspensión que obligó a jugar el choque en dos actos, pero en ambos sufrió el cuadro portuario para conectar con el juego que sí despliega en casa.

Tuvo el Cartagena una tercera ocasión para enmendar sus errores como visitante en Sanlúcar. En lugar de ello, confirmó el conjunto albinegro su ‘temor’ a salir. Atenazado, lento, espeso. Sin ideas ni rumbo. Ni ataque ni defensa ni plan al que agarrarse. En El Palmar se vio al equipo más desdibujado de lo que llevamos de campeonato y eso es lo que más preocupa. Tanto a la parroquia cartagenerista como a su entrenador.

Kevin Sánchez, en una acción del encuentro frente al Hércules / Prensa FC Cartagena

Fue el choque en el que menos ocasiones claras de gol creó el FC Cartagena de los cinco que ha disputado. Además, recibió los mismos tantos que en el resto de partidos. La derrota frente al Atlético Sanluqueño dejó malas sensaciones en el entorno del club albinegro y dio pie a un dato negativo que evidencia un problema. El actual es el peor arranque liguero del cuadro cartagenero como visitante desde la temporada 2015-16. Precisamente, la primera de la ‘era Belmonte’.

Peor visitante en diez años

Únicamente ha sumado el equipo de Javi Rey dos puntos fuera de casa por los empates en Antequera y Sabadell. En las últimas nueve campañas había ganado el Cartagena al menos uno de sus primeros tres partidos fuera de casa, incluso durante las peores campañas en Segunda División, pero esa racha se cortó el pasado domingo con la estrepitosa derrota en Sanlúcar de Barrameda.

En esa primera temporada con Belmonte al frente los tres primeros compromisos fuera de casa fueron realmente malos, con una derrota por 4 a 2 en Cádiz, un empate a uno frente al Sevilla Atlético y otra derrota en casa del Mérida. Fue la última vez que sumó menos puntos que ahora.

En la 16-17 venció al Córdoba (1-2), perdió por uno en El Ejido y ganó al Mérida (0-1). A la siguiente campaña, la 17-18, empató a tres en El Ejido, ganó al UCAM Murcia (0-2) y perdió en Mérida (2-1). En 2019 empató en Don Benito y en Huelva contra el Recreativo con idéntico marcador (0-0), pero ganó al Jumilla (1-3). Y en el último curso en Segunda B venció al Don Benito (1-2), al Sanluqueño (0-1) y Linense (0-1) para sumar un pleno como visitante en el año del ascenso.

Incluso durante las cinco campañas en Segunda sumó tres puntos o más en sus tres primeras salidas. En 2020 empató en Oviedo (0-0), perdió en Leganés (3-1) y ganó en Ponferrada (0-2). En la 21-22 perdió en Huesca (2-0) y ganó en Zaragoza (0-1) a pesar de caer en Oviedo (2-0). Al año siguiente también sumó un triunfo en su primera salida, en Huesca (2-3) y en la tercera, contra el Levante (0-1) aunque cayó en la segunda contra el Burgos (1-0). En 2023 perdió en Andorra (3-2), pero ganó al Villarreal (1-2) y cayó por la mínima en Valladolid. Por último, una de las peores temporadas de la historia del club también tuvo un inicio mejor que el presente fuera de casa, con la victoria en Elda por 1 a 2.

El problema parece estar en la actitud de los jugadores. Así mismo lo describió Javi Rey en la rueda de prensa posterior al choque. «Ellos estuvieron más enérgicos, con más ganas, jugaron al 200 por cien y nosotros al 80. Cuando analicemos el vídeo del partido y nos demos cuenta de que son errores de falta de concentración y de intensidad, nos vamos a tirar de los pelos». Tendrá el Cartagena el partido frente al Tarazona en casa para olvidar el golpe de Sanlúcar antes de viajar a Sevilla para medirse al filial nervionense. Puede corregir su rumbo como visitante o confirmar su miedo a salir.

Vuelve la 'grada compromiso'

El FC Cartagena ha informado de que, a partir de esta semana, recupera una iniciativa de caracter social para acercar el fútbol a la comunidad. La ‘grada compromiso’ vuelve un año más al Cartagonova para que asociaciones, centros educativos y diferentes colectivos de la sociedad cartagenera puedan disfrutar del fútbol sin coste. Situada antiguamente en el fondo sur bajo del estadio, el club anuncia que la ubicación exacta podrá variar por el número de solicitudes u otras circunstancias. El encuentro frente al Tarazona será el primero de este curso que cuente con esta iniciativa.

20 euros, la entrada más cara para el partido ante el Tarazona

La sexta jornada del campeonato liguero trae al Cartagonova a la Sociedad Deportiva Tarazona, recién ascendido de Segunda RFEF. Para el choque, el FC Cartagena ha puesto las entradas a la venta con unos precios que oscilan desde los 15 euros hasta los 25. Las más caras son las situadas en tribuna alta, mientras que las más baratas son las de fondos alto y bajo, junto con las de lateral bajo. Las entradas de la grada lateral alta y tribuna baja quedan en un precio intermedio de 20 euros. Las únicas entradas que se salen de esta norma son las de niño de los 3 a los 14 años, con un precio de 10 euros, y las de bebé, sin coste.