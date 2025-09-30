La crisis del Real Murcia no viene sola

Apenas se ha completado un mes de la liga en Primera RFEF y la palabra crisis ya suena con fuerza alrededor del Real Murcia, un Real Murcia que este domingo caía a la zona de descenso tras estamparse en el Nuevo Mirador de Algeciras. Pero en esta temporada que acaba de empezar la crisis de resultados del equipo grana no viene sola. Y es que, visto lo visto tras cinco jornadas disputadas, la falta de victorias es el menor de los problemas de un equipo que está pagando la mala planificación llevada a cabo por Asier Goiria este verano y que no encuentra consuelo en las manos de Joseba Etxeberria, un Joseba Etxeberria que llegaba en julio para liderar a los granas, pero que a las primeras de cambio parece estar más fuera que dentro del vestuario de Nueva Condomina.

Porque no es que el Real Murcia pierda por pequeños detalles o que el Real Murcia necesite tiempo para engrasar la maquinaria, es que el Real Murcia empeora cada jornada que pasa, viéndose sobrepasado por cualquier rival, careciendo de alma para superar las situaciones adversas y no teniendo ni Plan A, ni Plan B, ni Plan C. Y es que el entrenador que llegó para enseñarnos a los murcianos lo que es jugar al fútbol, ni es capaz de encajar las piezas dentro del terreno de juego ni consigue dotar de equilibrio al equipo ni ha logrado que sus futbolistas den dos pases seguidos.

Crisis de resultados, crisis de juego, crisis de identidad, crisis por las lesiones, crisis por una pretemporada diseñada por el enemigo y crisis, sobre todo, por los errores repetidos de un Asier Goiria que ya está en boca de todos. Pero analicemos punto por punto los graves problemas estructurales de un Real Murcia que en el terreno de juego está siendo un reflejo de los errores que se veían venir pero que nadie dentro de Nueva Condomina quiso buscar solución.

Plantilla descompensada

Si Aiser Goiria hubiera hecho bien su trabajo, a lo mejor Etxeberria no se pondría a temblar cada vez que un futbolista cae lesionado. Pero como los caprichos de Goiria primaron sobre la lógica, si un día se lesiona Álvaro Bustos, Etxeberria se queda sin extremo izquierdo, porque el Real Murcia solo tiene un extremo izquierdo; y si tienes la mala suerte de que se te lesionan dos de tus centrales, Etxeberria tiene que condenar a Sekou porque no confía en Andrés López, ese Andrés López al que se agarraron al no ser capaces de encontrar un central de primer nivel en el mercado. Y da igual a la posición a la que mires. Solo hay que pensar qué pasaría si Flakus se refría un par de jornadas; o si Cristo Romero tiene algún problema muscular; o si Pedro Benito se lesiona...

Si a eso le unes la decisión de confeccionar una plantilla corta, una plantilla corta que iba a mirar a la cantera pero que llegado el caso desahucia a jugadores como Sarabia y Héctor Pérez, el despropósito generado por Asier Goiria es tal que lo sorprendente no es que las victorias no lleguen, lo sorprendente sería que las victorias llegaran.

Sin chispa en el banquillo

Con Etxeberria el Real Murcia iba a volar, pero curiosamente en la plantilla de Etxeberria no hay jugadores que vuelen. Sin un extremo diestro, el técnico está tapando esa herida con Pedro Benito. Y ahora mismo los primeros espadas -Ekain, Moyita, Álvaro Bustos- apenas se han dejado ver. Pero el problema va más allá. El problema aparece cuando miras al banquillo y no hay prácticamente alternativas interesantes. Juan Carlos Real y Pedro León no son precisamente futbolistas rápidos y con piernas frescas; Schalk y Zeka, dos inventos de Goiria, andan lesionados, y a Cadorini se le regaló una ficha sénior para vivir los partidos en el banquillo -solo ha jugado 22 minutos en Marbella y 35 en Algeciras-.

Una pretemporada para olvidar

No hablamos de resultados o juego, hablamos del planning. Sería interesante saber quién planificó esas semanas veraniegas, con falta de amistosos, con una presentación tardía, con partidos de última hora... Y de esos barros, estos lodos. Porque la mala planificación en esa fase clave para los equipos se ha convertido en una condena en este inicio liguero de los granas, un inicio liguero sin base ninguna, en el que no se ve el trabajo de Joseba Etxeberria, en el que futbolistas destacados en ese periodo ahora no salen del banquillo.

Ni Plan a, ni plan b, ni plan c

Iba a ser Joseba Etxeberria el líder del Real Murcia. Por encima de cualquier fichaje de campanilla, el refuerzo galáctico del Real Murcia estaba en el banquillo. Hasta 300.000 euros se llegó a poner encima de la mesa del vasco para asegurarse su llegada. Daba igual su desconocimiento de la Primera RFEF, daba igual su último año en el Eibar... para Asier Goiria era Etxeberria sí o sí. Y vistos estos primeros cinco partidos, todavía no sabemos dónde están todas esas virtudes que Etxeberria iba a aportar al Real Murcia. Es más, a estas alturas, ya hay muchos aficionados que echan de menos a Fran Fernández. Es más, a estas alturas, a Etxeberria se le está poniendo cara de Munúa. Solo hay que ver al equipo en el terreno de juego. Porque dentro del campo no hay ni Plan A, ni Plan B, ni Plan C. Porque dentro del campo no hay ninguna propuesta de juego. Porque ofensivamente el equipo es nulo y defensivamente el equipo es un chiringuito. Porque el centro del campo salta por los aires a la mínima presión y porque las bandas, que iban a ser determinantes con el vasco, son inexistentes, como se vio otra vez en Algeciras.

No se ve el trabajo táctico de Etxeberria y tampoco se ve el trabajo físico de su equipo. Solo hay que ver el segundo tiempo en el Nuevo Mirador. Mientras los granas se arrastraban, viéndose completamente desbordados, el Algeciras mordía, ganando todas las batallas en el centro del campo y haciendo saltar todas las alarmas cuando intentaban salir a la contra.

¿Etxeberria, desbordado?

Y por si no había fuegos ya suficientes, Exteberria decidió echar un poco más leña con unas declaraciones llamativas. Porque hablar de «tocar fondo» tras cinco jornadas no dejan en buena situación a un técnico que en vez de estar preocupado por la papeleta que tiene parece estar pensando más en salir corriendo. Es más, en vez de asumir que no está dando con la tecla, decidió culpabilizar de todo a los jugadores, hablando de falta de intensidad y llegando a deslizar falta de profesionalidad. Declaraciones que hacen preguntarse si Etxeberria ya está desbordado.