Carlos Alcaraz no jugará el Masters 1000 de Shanghai: así queda su calendario

Después de levantar el trofeo del ATP 500 de Tokio y de lograr el octavo título de la temporada, Carlos Alcaraz ha anunciado a través de sus redes sociales que no estará en el Masters 1000 de Shanghai. "Siento mucho anunciar que no podré jugar el Rolex Masters de Shanghai este año. Lamentablemente, he estado lidiando con algunos problemas físicos y, tras hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme. Tenía muchas ganas de volver a jugar frente a la increíble afición de Shanghai. ¡Espero volver pronto y ver a mis aficionados chinos el año que viene!”, fue el mensaje del tenista murciano, que no desveló la procedencia de esas molestias, pero todo apunta a que es por la torcedura de tobillo que sufrió en el partido de primera ronda en Japón.

Alcaraz celebra su victoria en el ATP 500 de Tokio. / Louise Delmotte / AP

Carlos Alcaraz defendía 200 puntos en el torneo que comienza este miércoles y donde iba a debutar el viernes o el sábado en segunda ronda. Por tanto, los efectos para el ranking mundial son mínimos, puesto que pese a su ausencia, se mantendrá como número 1 del mundo después de defender los 500 que ganó el año pasado en la misma semana pero en el torneo de Pekín.

Por tanto, su calendario queda de la siguiente forma:

- Del 16 al 19 de octubre: Six Kings Slam en Arabia Saudí. Torneo de exhibición.

- Del 27 al 2 de noviembre: Rolex París Masters 1000.

- Del 9 al 16 de noviembre: Finales ATP en Turín.

- Del 18 al 23 de noviembre: Finales de la Copa Davis en Bolonia.

Además, también tiene previsto jugar el 8 de diciembre de este año un partido de exhibición contra el brasileño Joao Fonseca en el Loan Depot Park de Miami.