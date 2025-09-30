Primera FEB
El Caesa Cartagena pierde a Marc Martí para al menos seis meses
El ala pívot sufrerotura total del ligamento cruzado anterior y sutura del menisco interno
El Caesa FC Cartagena ha sufrido el primer contratiempo en la temporada recién iniciada en Primera FEB. En el estreno ante el Fibwi Palma, que acabó con victoria de los cartageneros, uno de sus fichajes, el ala pívot Marc Martí, cayó lesionado con rotura total del ligamento cruzado anterior y sutura del menisco interno, según el parte médico emitido por el club. Un mínimo de seis meses estará de baja el ilerdense, una situación que obliga al club a buscarle un sustituto. Martí, que llegó este verano procedente del Oviedo, donde había estado seis campañas, era uno de los jugadores más veteranos en la categoría de la plantilla de Félix Alonso, por lo que su baja de larga duración es una importante contrariedad para el entrenador.
El equipo cartagenero afrontará este próximo viernes en la pista del Palencia el choque correspondiente a la segunda jornada (21:00, LaLiga+). Los palentinos, uno de los clubes ex ACB en Primera FEB, arrancaron el curso ganando en la pista del Palmer (69-78) en un choque donde el base Alec Wintering, que continúa en la plantilla que ahora dirige Natxo Lezkano, fue el máximo anotador con 16 puntos.
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia
- La semana comenzará con tormentas en la Región de Murcia
- El Algeciras deja al Real Murcia de Etxeberria a la deriva
- El exhuracán Gabrielle llegará este lunes a la Región con alertas amarilla y naranja por tormentas
- Un cita por internet acaba en secuestro: un vecino de Lorca, hallado atado, golpeado y abandonado en Totana
- Baby boom' murciano en las redes
- Mi ciudad eras tú
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales