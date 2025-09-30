El Caesa Cartagena pierde a Marc Martí para al menos seis meses

El Caesa FC Cartagena ha sufrido el primer contratiempo en la temporada recién iniciada en Primera FEB. En el estreno ante el Fibwi Palma, que acabó con victoria de los cartageneros, uno de sus fichajes, el ala pívot Marc Martí, cayó lesionado con rotura total del ligamento cruzado anterior y sutura del menisco interno, según el parte médico emitido por el club. Un mínimo de seis meses estará de baja el ilerdense, una situación que obliga al club a buscarle un sustituto. Martí, que llegó este verano procedente del Oviedo, donde había estado seis campañas, era uno de los jugadores más veteranos en la categoría de la plantilla de Félix Alonso, por lo que su baja de larga duración es una importante contrariedad para el entrenador.

Félix Alonso / Caesa Cartagena

El equipo cartagenero afrontará este próximo viernes en la pista del Palencia el choque correspondiente a la segunda jornada (21:00, LaLiga+). Los palentinos, uno de los clubes ex ACB en Primera FEB, arrancaron el curso ganando en la pista del Palmer (69-78) en un choque donde el base Alec Wintering, que continúa en la plantilla que ahora dirige Natxo Lezkano, fue el máximo anotador con 16 puntos.