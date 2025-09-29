El UCAM Murcia se codea con los mejores tras ganar al Roda de Castellón

Solo el UCAM Murcia ha hecho los deberes entre los equipos regionales en la tercera jornada de la División de Honor Juvenil. Los universitarios ya se codean con los mejores, hasta el punto de ser el único equipo que aguanta el ritmo del Valencia, al conseguir su tercer triunfo consecutiva. Los chicos de Dani Pina superaron en casa al Roda de Castellón con goles de Adri y Javi.

El Murcia Promises, por el contrario, rompió su racha de victorias pero logró sumar un punto ante el Levante en un partido disputado en Campus Universitario. Se enfrentaban tercero contra cuarto, por lo que no debe extrañar a nadie que el encuentro terminara sin goles.

El Real Murcia visitaba el campo del Hércules, donde tampoco hubo goles. El punto logrado por el equipo de José David Larrosa es bueno, aunque mereció algo más.

El Pinatar, por su parte, no levanta cabeza, y eso que está acariciando y quizá mereciendo la victoria. Ayer perdió ante el Patacona. El equipo de Ramón Marín encaja pronto. El primero se lo marcaron a los once minutos, empató Sergio en el 28 y volvió a encajar en el 36, aunque empató Pepe antes del descanso. Los valencianos anotaron el tanto de la victoria en la segunda mitad.