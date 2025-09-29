El Real Murcia empieza a dar miedo

Que Joseba Etxeberria invente planes geniales en su cabeza no es un problema, el problema es que este verano hubiera alguien capaz de comprarle a Joseba Etxeberria sus planes geniales. Y ese alguien fue el Real Murcia. O mejor dicho, ese alguien fue Asier Goiria, un Asier Goiria que convenció a otro alguien todavía más iluso, un segundo alguien llamado Felipe Moreno.

Pues en apenas cinco jornadas disputadas ya se ha confirmado que el plan genial ideado en la cabeza de Joseba Etxeberria y comprado por Goiria y Felipe Moreno tenía más de irreal que de real. Porque no hay que ser muy genio para saber que hablar de jugar al fútbol total en Primera RFEF es ponerte una losa tan pesada que lo normal es que acabe aplastándote sin darte la opción de intentarlo; porque no hay que tener ningún título de director deportivo para saber que hay que tener dos jugadores por puesto en la plantilla; y porque hay que ser muy torpe para empecinarte en renovar por renovar, desperdiciando la oportunidad de dejar marchar a jugadores comunes para firmar a gente selecta en todas las posiciones y no solo en unas pocas.

Podía salir bien, claro que podía salir bien, como puede ocurrir que un día te toque el premio gordo de la lotería, pero había más posibilidades de salir mal, y de momento, cuando apenas llevamos un mes de competición, todo está saliendo mal.

Porque si alguien confiaba en que el Real Murcia resurgiera en el Nuevo Mirador, se marchó a la cama más asustado que nunca. No ya por la derrota ante el Algeciras (1-0), no ya por verte a las primeras de cambio en la zona descenso... Si solo fuera eso... El problema es que este Real Murcia da miedo de verdad, el problema es que el problema del Real Murcia no es ajustar dos piezas y que lleguen las victorias, el problema es que todo son problemas. No hay ni que rascar para ver que la situación es para echarse a temblar.

Sekou, desbordado

Se lesionó Saveljich, pero teníamos a Jaso. Se lesionó Jaso, pero teníamos a Sekou... un Sekou al que nadie ha visto jugar pero al que todos aplaudían en redes sociales. Solo hay que ver la alegría cuando ayer Etxeberria le hizo titular en una defensa de tres. Pues a los 45 minutos Sekou estaba sano, pero sentenciado. Con 45 minutos ya habíamos comprobado que si tenemos que confiar en Sekou como central, mal vamos. Hasta Etxeberria tuvo que reaccionar, sacando del campo a un jugador que ya estaba hasta pasando un mal trago.

Y entonces apareció Andrés López, ese Andrés López que no tenía sitio, pero que se había quedado porque había convencido al técnico. Ese Andrés López que ya sabemos lo que es, ese Andrés López que en el segundo tiempo quedó tan retratado como Sekou en el primero.

Pero la derrota en Algeciras no es ni culpa de Sekou ni culpa de Andrés López. La derrota en Algeciras tampoco es culpa de un David Vicente al que ya le habían pillado la espalda en el minuto 1; ni de un Alberto González que, cuando tiene que sacar el balón, desahoga lo mismo que una pared. Tampoco es culpa de un Moyita perdido en el mar abierto del centro del campo, o de un Pedro Benito que ya sabemos qué puede dar, o de un Diego Piñeiro que le quitó el puesto a Gazzaniga y pagó la novatada.

La derrota en Algeciras tiene otros responsables y esos responsables no estaban en el campo. Porque si los jugadores no saben ni cuál es su sitio en el campo es cosa de Etxeberria; porque si la defensa de tres fue una condena, habría que preguntarse por qué el técnico vasco no modificó ni una coma de su planteamiento inicial; porque si a los 60 minutos, mientras el Algeciras mordía, los granas se arrastraban, tendría que explicar el técnico qué ha hecho en pretempoada. Y si Etxeberria no sabe ni a quién recurrir para encontrar soluciones es cosa de Asier Goria. Y si Etxeberria y Asier Goiria están en el Real Murcia es culpa de Felipe Moreno.

Porque si hasta el momento ya habíamos visto que este Real Murcia está lejos de ser un candidato al ascenso, en el Nuevo Mirador se confirmaron los peores presagios. Que en la alineación hubiera hasta un cambio de portero ya avisaba de que no es ningún bulo eso de que Etxeberria está completamente perdido; pero que el equipo no fuera capaz de proponer algo durante noventa minutos deja en muy mal lugar a un técnico al que su apuesta por la defensa de tres quedó dinamitada en el primer minuto. Porque fue en el minuto y veinte cuando Obeng ganó la espalda a Vicente y puso un centro que mostró ante todo el mundo el chiringuito defensivo del Real Murcia.

Sin capacidad de reacción

Pareció querer reaccionar el Real Murcia, pero el Real Murcia no tiene capacidad de reacción, y menos si es Alberto González el que tiene que sacar el balón y menos si Moyita están tan solo y menos si a Ekain nunca lo vimos y menos si el único extremo de caché ayer no estaba por lesión. Y, con ese panorama, Felipe Moreno se podría haber ahorrado los 500.000 euros en Flakus, porque Flakus apenas la olió. Incluso así llegó a marcar en el tiempo extra del primer tiempo, pero su gol fue anulado por fuera de juego, posición que también condenó en una acción anterior a Pedro Benito.

Si alguien pensaba que no podría jugarse peor que en la primera parte, es que no conoce al Real Murcia, porque los segundos 45 minutos fueron de lo peor que se ha visto en las últimas temporadas, y mira que eso es complicado. Estaba obligado a ganar el cuadro grana, pero él único que remató a puerta fue Andrés López tras un córner. Daba igual que Etxeberria moviera y moviera en el banquillo, porque lo que hay en el banquillo ya no lo conocemos. Confiar ya en Juan Carlos Real es imposible; creer que Isi Gómez va a cambiar algo es de ser muy optimista y pensar que Cadorini siempre va a hacer un milagro es ser muy creyente.

Los minutos pasaban y no había reacción. Todo lo contrario. Los minutos pasaban y el desastre aumentaba. Jugadores sin plan, jugadores sin posición, jugadores sin ideas, jugadores sin fuerzas... jugadores que daban pena cada vez que tenían que frenar los arreones de un Algeciras comodísimo a la contra, tan comodísimo que tuvo varias para sentenciar, y que si no lo hizo es porque el Real Murcia no se estaba enfrentando a ningún gallito. El Real Murcia se enfrentaba a un equipo de lo más normalito, pero es que ya se ha visto tras cinco jornadas es que cualquier equipo normalito es mucho mejor que el ‘no equipo’ de Joseba Etxeberria, un ‘no equipo’ que se volvió de Algeciras sin puntos, un ‘no equipo’ que solo ha ganado un partido de cinco, un ‘no equipo’ que dormirá esta jornada en zona de descenso, un ‘no equipo’ en manos de nadie.

Etxeberria apunta a los jugadores: «Hay que sentir el oficio»

Todas las miradas están puestas en Joseba Etxeberria. La pieza principal del proyecto del Real Murcia está más que cuestionada pese a que solo llevamos un mes de competición. Sin embargo, el técnico grana aprovechó la rueda de prensa posterior a la derrota en el Nuevo Mirador para apuntar a los jugadores. «Hemos visto a un Algeciras que ha competido y ha ido con todo en cada jugada, pero nosotros no. Y si no metes esa mentalidad competitiva y ese compromiso y esa intensidad, el talento no va a aparecer. Y eso ese lo que ha pasado», decía. Señala Etxeberria a sus futbolistas justo en el partido en el que él había intentado conseguir la reacción desde el once titular. «Es un golpe más allá de perder. Hemos cambiado el sistema y los mecanismos, pero el problema no es ese», insistía, recarcando lo de la falta de competitividad dentro del campo y pidiendo un «cambio radical». «Tenemos un gran margen de mejora, también en el juego, pero creo que los problemas van más allá del juego. Hay que sentir el oficio, pensar que cada partido es una batalla y de momento no estamos en ese escalón».

«La derrota nos va a venir bien para espabilar. Lo mejor es que el equipo ha tocado fondo en la jornada cinco. Tenemos mucho tiempo por delante, pero nos tenemos que mirar a nosotros mismos y hacer autocrítica. Solo queda mejorar», decía, añadiendo que «es el momento de sacar esa personalidad y demostrar el equipo que queremos ser».