Máximo Quiles, candidato al subcampeonato mundial

Horas antes de que Marc Márquez se proclamara campeón del mundo por novena vez en su carera deportiva, un joven murciano llamado Máximo Martínez Quiles, que está apadrinado por el catalán, volvía a subir al podio del ‘spanish Moto3’, el octavo de la temporada en solo trece carreras, ante la atenta mirada del hombre que dirige desde los despachos su carrera deportiva. En el Gran Premio de Japón, con el tercer puesto que firmó, se quedó sin prácticamente opciones de ganar el Mundial -ya lo tenía muy difícil antes por el poderío de José Antonio Rueda, que está a paso de sentenciar la categoría pequeña-, pero sí que dio un paso más para ser subcampeón. Porque después del ‘cero’ de Ángel Piqueras, está a solo dieciocho puntos del valenciano.

Y aún quedan muchos puntos en juego para que este joven, el más joven de la parrilla, puede alcanzar al de Ayora y superarlo. Y todo ello pese a que durante el año se ha perdido cuatro carreras, dos por no tener la edad mínima y otras tantas por una lesión. Pero es que Quiles, un debutante que ha demostrado no tener miedo a nadie ni a nada, ha estado en el podio en ocho de los trece grandes premios que ha disputado, es decir, casi el 62%.

Quiles, que había sido octavo en entrenamientos, realizó una fulgurante arrancada que le colocó en el grupo de cabeza en Motegi, un circuito nuevo para él. Con doce pilotos integrando el pelotón inicial, Quiles pasó al ataque en la tercera vuelta, cuando superó a David Muñoz para situarse en la segunda, a rueda del líder en ese momento, el australiano Joel Kelso, al que logró rebasar en el siguiente giro.

El murciano se encargó de estirar el grupo justo cuando la lluvia amenazó con aparecer. Como en todas las carreras de Moto3, las alternativas fueron constantes, manteniéndose siempre en buena situación el de Murcia. Y las condiciones del asfalto provocaron que fueran cayendo algunos de los aspirantes a la victoria, como el japonés Taiyo Furusato. Desde posiciones retrasadas, el sevillano Rueda pasó al ataque, con todos los pilotos moviéndose en el alambre y Quiles en la tercera plaza tras Valetín Perrone. Mientras David Muñoz cabalgaba hacia el triunfo, Quiles mantenía un bonito cuerpo a cuerpo con Perrone, pero Rueda llegó con fuerza para situarse en la segunda plaza en la última vuelta al superar al murciano del Team Aspar, quien cruzó la meta con solo una décima de segundo sobre el argentino. «Ha sido una de las carreras más difíciles. Tengo muy poca experiencia en estas condiciones, así que me he relajado y cuando ha salido el sol de nuevo tenía claro que era mi momento de apretar. He defendido la posición en la chicane final y he cruzado la meta creyendo que había hecho podio, pero sin saberlo», dijo Quiles.

Por su parte, el otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, estuvo en posiciones retrasadas para acabar la carrera decimocuarto, manteniéndose en la quinta plaza de la clasificación general.