Un Cieza sólido y eficaz asalta sin problema el Sánchez Cánovas

El Cieza salió reforzado del gran duelo de aspirantes al título en el grupo XIII de Tercera RFEF. El conjunto dirigido por Ranko Despotovic se llevó los tres puntos del Sánchez Cánovas tras imponerse por 0-2 a un Molinense que nunca encontró la fórmula para hacer daño al sólido cuadro visitante.

El choque arrancó con un buen ambiente en las gradas del reformado coliseo molinense, pero el Cieza se encargó pronto de enfriar los ánimos locales. Apenas se habían cumplido seis minutos cuando una falta lateral ejecutada al área encontró a David Guerrero, que se anticipó a su marcador y batió a Hugo Gil. El gol tempranero obligó al Molinense a estirarse, aunque sus intentos se toparon una y otra vez con la firmeza defensiva de los de Despotovic.

El guion se complicó todavía más para el conjunto de Molina nada más reanudarse la segunda mitad. Raúl Martínez, que ya había visto una amarilla en el primer tiempo, cometió una falta clara y fue expulsado. Con un jugador menos, los locales quedaron a merced del Cieza.

Ese instante llegó en el tramo final. En el minuto 84, apenas un minuto después de ingresar al terreno de juego, Ángel García aprovechó un balón filtrado para superar al guardameta y poner la sentencia con el definitivo 0-2.

El pitido final confirmó una victoria de prestigio para el Cieza, que se acerca de nuevo a los puestos de privilegio. El Molinense, por su parte, prolonga su irregular inicio de campeonato.