Tenis
Carlos Alcaraz-Taylor Fritz, en la final del Open de Tokio: dónde verlo y a qué hora
El murciano se reencuentra con el estadounidense, que le batió en la Laver Cup
Carlos Alcaraz ya está en la final del ATP 500 de Tokio después de remontar en semifinales a Casper Ruud. El murciano buscará así el octavo título de una temporada donde ya ha superado el mejor registro de victorias de su carrera deportiva. Ya acumula 66 y aún quedan por disputarse dos Masters 1000 y las Finales ATP.
Los pronósticos se ha cumplido en la capital de Japón y los dos primeros cabezas de serie se enfrentarán este martes en la final. Por la otra parte del cuadro, el estadounidense Taylor Fritz ha ido superando uno a uno los obstáculos que se le han presentado para plantarse en la final ante un Alcaraz al que venció hace semana y media en la Laver Cup.
Cuatro precedentes
En cuatro ocasiones se han visto las caras ambos tenistas y en tres se ha impuesto el de El Palmar. La primera vez fue en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, donde ganó Alcaraz en dos sets. La segunda fue en la Laver Cup de 2024, con triunfo también para el pupilo de Juan Carlos Ferrero. Y este mismo año, en las semifinales de Wimbledon, se volvió a imponer el actual número 1 del mundo. Por tanto, balance de 3-1.
Fritz, que en la actualidad ocupa el quinto puesto de la clasificación mundial, ha ganado este año dos títulos, ambos en hierba, los ATP 250 de Stuttgart y Eastbourne. También llegó a semifinales en Wimbledon los Masters 1000 de Miami y Canadá. En el US Open cayó en cuartos de final ante Novak Djokovic, y tuvo en paso efímero por el Abierto de Australia y Roland Garros.
En Japón, derrotó en primer ronda al canadiense Diallo; en segunda, al portugués Nuno Borges; en cuartos de final a su compatriota Sebastian Korda; y en semifinales, al también estadounidense Brooksby.
Dónde verlo y a qué hora
El partido de la final del ATP 500 de Tokio se disputará a partir de las 11:00 horas y se podrá seguir en directo a través de Movistar.
