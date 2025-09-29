Carlos Alcaraz ya conoce a sus rivales en el Maters 1000 de Shanghai

Carlos Alcaraz ya conoce a sus posibles rivales en el Masters 1000 de Shanghai, que se disputa a partir de este miércoles y donde el murciano no debutará hasta el viernes o el sábado al estar exento en primera ronda. Por ser el número uno del mundo, evita a Jannik Sinner hasta la final, pero en esta ocasión tampoco se tendrá que cruzar con Novak Djokovic, el rival al que todos quieren evitar, o Taylor Fritz o Ben Shelton. Y hasta cuartos de final tampoco tendrá en el camino a ningún ‘top 10’, aunque sí que podría enfrentarse a Daniil Medvedev en octavos, quien pese a estar en horas bajas siempre es un rival peligroso.

Estreno ante Tien o Kecmanovic

El estreno será en segunda ronda contra el estadounidnense Learner Tien, 52 del mundo quien está cuajando un buen torneo en Pekín, o con el serbio Miomir Kecmanovic (46), que este año, desde que ganó el torneo de Delray Bech en febrero, apenas ha logrado resultados destacados. Ya en tercera ronda aparecen el francés Arthur Cazaux (80), el valenciano Pedro Martínez Portero (70), que fue uno de los artífices de la clasificación de España para la fase final de la Copa Davis, o el británico Cameron Norrie (34), al que ya se enfrentó el murciano este año en los cuartos de final de Wimbledon.

Carlos Alcaraz, semifinalista en Tokio. / RODRIGO REYES MARIN / EFE

En octavos de final, al margen de Daniil Medvedev, el ex número 1 del mundo que ha caído hasta el puesto 18 y que está en los cuartos de final de Pekín, se podría ver las caras con el malagueño Alejandro Davidovich (20) o el italiano Matteo Arnaldi (73) o el chino Yibing Wu (158), quien recientemente fue semifinalista en el ATP 250 de Hangzhou.

Los primeros 'top 10', en cuartos de final

En cuartos de final sí que podrá medirse ya a un top 10 como el australiano Alex de Minaur (8), rival de Jannik Sinner este martes en las semifinales de Pekín, o el ruso Karen Khachanov (10). Y en semifinales se podría reencontrar con Alexander Zverev (3) o Lorenzo Musetti (9), entre otros.

Carlos Alcaraz defenderá en el penúltimo Masters 1000 de la temporada 200 puntos puesto que el año pasado cayó en cuartos de final ante Tomas Machac.

Los posibles rivales en todas las rondas

Segunda ronda: Learner Tien (52) o Miomir Kecmanovic (46)

Tercera ronda: Arthur Cazaux, Pedro Martínez o Cameron Norrie

Octavos de final: Alejandro Davidovich, Matteo Arnaldi, Yibing Wu o Daniil Medvedev

Cuartos de final: Karen Khachanov, Aleksandar Kovacevic, Juncheng Shang, Botic van de Zandschulp, Nuno Borges, Stefanos Tsitsipas, Brandon Nakashima, Kamil Majchrzak, Ethan Quinn, Camilo Ugo Carabelli, Terence Atmane y Alex de Minaur

Semifinales: Alexander Zverev, Mariano Navone, Arthur Rinderknech, Hamad Medjedovic, Alex Michelsen, Denis Shapovalov, Damir Dzumhur, Christopher O'Connell, Quentin Halys, Jiri Lehecka, Felix Auger-Aliassime, Marcos Giron, Yi Zhou, Jesper de Jong, Jakub Mensik, Luciano Darderi, Yunchaokete Bu, Juan Manuel Cerundolo, Francisco Comesana y Lorenzo Musetti

Final: Ben Shelton, David Goffin, Alexandre Muller, Reilly Opelka, Benjamin Bonzi, Gabriel Diallo, Francisco Cerundolo, Adrian Mannarino, Matteo Berrettini, Sebastian Korda, Zizou Bergs, Casper Ruud, Andrey Rublev, Alexander Shevchenko, Jaume Munar, Marton Fucsovics, Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Lorenzo Sonego, Marin Cilic, Corentin Moutet, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Fabian Marozsan, Stan Wawrinka, Sebastian Ofner, Luca Nardi, Giovanni Mpetshi Perricard, Ugo Humbert, Jordan Thompson, Zhizhen Zhang, Sebastian Baez, Holger Rune, Alexander Bublik, Laslo Djere, Adam Walton, Mattia Bellucci, Tomas Machac, Tallon Griekspoor, Jenson Brooksby, Daniel Altmaier y Jannik Sinner