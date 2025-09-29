El Alhama no afloja y se queda solo a la cabeza de la clasificación

La cuarta jornada en el grupo único de la Preferente Autonómica quedó incompleta ya que Los Garres-Lumbreras no se disputó al no aceptar la FFRM el aplazamiento del choque, al jugar Los Garres la previa de la Copa del Rey. Eso ha permitido que el Alhama se haya quedado solo en lo más alto tras golear al Alcantarilla.

Ahora es el Calasparra de Rafa Muñoz quien le sigue la estela tras ganar a El Raal. Empezaron perdiendo los de casa tras el gol de Emma, pero voltearon el partido Álvaro y Falcón. El Bullas Deportivo, por su parte, ganó a un desconocido Ciudad de Murcia. Valieron los goles de Pablo, Ros y Ruiz.

El Lorquí sigue arriba tras superar al Beniel con goles de Sergio, Villanueva y Suarez, mientras que el San Javier solo empató con el Algezares.

El Algar sí que se llevó los tres puntos de Las Colonias. Nono, Luis y Rubén marcaron para los visitantes mientras que Iván y Herrera marcaron para el Abarán. El Deportivo Murcia también ganó al Bullense merced a un solitario tanto de Sánchez.

El Lorca Deportiva va de mal en peor tras perder en su campo ante el Archena.