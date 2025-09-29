El LBTL Alcantarilla cede terreno y el STV Roldán lo recupera

La cuarta jornada de la Primera Iberdrola -máxima categoría de fútbol sala femenino- dejó resultados dispares para los equipos representantes de la Región. Mientras que el STV Roldán venció en su contienda, LBTL Alcantarilla cayó derrotado frente al Ourense Ontime. En este inicio liguero, en el que comenzaron mejor las alcantarilleras, las roldalnenses comienzan a recuperar terreno, superando en la tabla con los mismos puntos al cuadro de Joaquín Peñaranda.

El primer equipo en disputar su encuentro fue el STV Roldán, el sábado a mediodía. El encuentro de las de Kilian Belmonte no dejó lugar a dudas, ya que superó al Burela por 4 a 0. En un inicio arrollador, el primer tanto llegó a los seis minutos, obra de Alba Gandía. El segundo, un minuto más tarde, dibujó el rumbo que seguiría el encuentro. Bárbara fue la encargada de duplicar la renta roldalense.

Ya en la segunda mitad, Alba Gandía firmó un doblete para poner el tercero y confirmó su gran momento con el hattrick que dejó el marcador final en 4 a 0.

Por su parte, el LBTL Futsal Alcantarilla no tuvo un partido ni mucho menos cómodo en Ourense, cayendo por 4 goles a 1. Aunque se adelantó el cuadro alcantarillero por mediación de Patricia, las locales remontaron con un tanto en la primera parte y otros tres en la segunda, sin dejar opción al equipo de Joaquín Peñaranda.