Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Final del US Open: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, en imágenes.

Final del US Open: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, en imágenes. / Kirsty Wigglesworth / AP

Dioni García

La semana comienza fuerte con Carlos Alcaraz jugándose el título, en octavo de la temporada, en el ATP 500 de Tokio, y continuará con partidos del Real Murcia y FC Cartagena ante sus aficionados con la necesidad de ganar, el inicio de la temporada en la ACB para el UCAM Murcia CB este domingo en el Palacio de los Deportes y para el Hozono Global Jairis el sábado, y jornada de fútbol sala para Jimbee Cartagena y ElPozo. Y martes y miércoles, Champions League de fútbol.

Lunes, 29 de septiembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 7

Valencia - Oviedo (DAZN) 21:00

TENIS: ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz-Ruud (Movistar) 11:00

Martes, 30 de septiembre

FÚTBOL: Champions, jornada 2

Kairat Almaty - R. Madrid (Movistar) 18:45

Atlético - E. Frankfurt (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Euroliga, jornada 1

Hapoel Tel Aviv - Barcelona (DAZN) 18:00

Bologna - R. Madrid (DAZN) 20:45

Miércoles, 1 de octubre

TENIS: ATP 500 de Tokio

Final (Movistar) 12:00

Carlos Alcaraz, semifinalista en Tokio.

Carlos Alcaraz, semifinalista en Tokio. / RODRIGO REYES MARIN / EFE

FÚTBOL: Champions, jornada 2

Barcelona - PSG (Movistar) 21:00

B. Dortmund - Athletic (Movistar) 21:00

Villarreal - Juventus (Movistar) 21:00

Copa Federación

Minera-Orihuela 17:15

Jueves, 2 de octubre

FÚTBOL: Europa League, jornada 2

Ludogorets - Betis (Movistar) 18:45

Celta - PAOK (Movistar) 21:00

-Conference League, jornada 1

Rayo - KF Shkëndija (Movistar) 18:45

BALONCESTO: Euroliga, jornada 2

R. Madrid - Olympiakos (DAZN) 20:45

TENIS: Masters de Shanghai

Primera ronda (Movistar) 6:30

Viernes, 3 de octubre

FÚTBOL: Primera RFEF, 6ª jornada

Real Murcia-Sevilla Atl. (M+/LaLiga+) 21:15

Liga EA Sports, jornada 8

Osasuna - Getafe (DAZN) 21:00

Etxeberria en el partido de este domingo ante el Algeciras

Etxeberria en el partido de este domingo ante el Algeciras / Erasmo Fenoy/Europa Sur

BALONCESTO: Primera FEB, 2ª jornada

Palencia-Caesa Cartagena (LaLiga+) 21:00

Sábado, 4 de octubre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 8

Oviedo - Levante (Movistar) 14:00

Girona - Valencia (DAZN) 16:15

Athletic - Mallorca (Movistar) 18:30

R. Madrid - Villarreal (DAZN) 21:00

BALONCESTO: Liga Femenina Endesa, 1

Hozono Jairis-Joventut (FEB TV) 19:00

Segunda FEB, primera jornada

Ciudad de Molina-Castelló 19:30

FÚTBOL SALA: Primera, 5ª jornada

ElPozo-Movistar Inter (LaLiga+) 13:00

Jimbee Cartagena-Alzira (LaLiga+) 20:00

PrimeraDivisión femenina

Torcal-STV Roldán (RTVE Play) 11:00

LBTL Alcantarilla-Poio (RFEF.es) 18:00

MOTOCICLISMO: Gran Premio Indonesia

Carrera al sprint (DAZN) 9:00

Pedro Acosta, rodando por delante de Joan Mir en el Gran Premio de Japón

Pedro Acosta, rodando por delante de Joan Mir en el Gran Premio de Japón / Associated Press/LaPresse

Domingo, 5 de octubre

MOTOCICLISMO: Gran Premio Indonesia

Carrera Moto3 (DAZN) 6:00

Carrera Moto2 (DAZN) 7:15

Carrera MotoGP (DAZN) 9:00

FÚTBOL: Primera Federación, 6ª jornada

FC Cartagena-Tarazona (LaLiga+) 18:15

Liga F

Alhama ElPozo-Deportivo (DAZN) 12:00

Segunda Federación, 5ª jornada

Linares-Minera 12:00

Recreativo-Lorca Deportiva 12:00

Extremadura-UCAM Murcia 12:00

Almería B-Águilas FC 12:00

Xerez Deportivo-Yeclano 18:00

Liga EA Sports, jornada 8

Alavés - Elche (DAZN) 14:00

Sevilla - Barcelona (Movistar) 16:15

R. Sociedad - Rayo (Movistar) 18:30

Espanyol - Betis (DAZN) 18:30

Celta - Atlético (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Liga Endesa, 1ª jornada

UCAM Murcia-Andorra (DAZN) 18:00

