Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
La semana comienza fuerte con Carlos Alcaraz jugándose el título, en octavo de la temporada, en el ATP 500 de Tokio, y continuará con partidos del Real Murcia y FC Cartagena ante sus aficionados con la necesidad de ganar, el inicio de la temporada en la ACB para el UCAM Murcia CB este domingo en el Palacio de los Deportes y para el Hozono Global Jairis el sábado, y jornada de fútbol sala para Jimbee Cartagena y ElPozo. Y martes y miércoles, Champions League de fútbol.
Lunes, 29 de septiembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 7
Valencia - Oviedo (DAZN) 21:00
TENIS: ATP 500 de Tokio
Carlos Alcaraz-Ruud (Movistar) 11:00
Martes, 30 de septiembre
FÚTBOL: Champions, jornada 2
Kairat Almaty - R. Madrid (Movistar) 18:45
Atlético - E. Frankfurt (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Euroliga, jornada 1
Hapoel Tel Aviv - Barcelona (DAZN) 18:00
Bologna - R. Madrid (DAZN) 20:45
Miércoles, 1 de octubre
TENIS: ATP 500 de Tokio
FÚTBOL: Champions, jornada 2
Barcelona - PSG (Movistar) 21:00
B. Dortmund - Athletic (Movistar) 21:00
Villarreal - Juventus (Movistar) 21:00
Copa Federación
Jueves, 2 de octubre
FÚTBOL: Europa League, jornada 2
Ludogorets - Betis (Movistar) 18:45
Celta - PAOK (Movistar) 21:00
-Conference League, jornada 1
Rayo - KF Shkëndija (Movistar) 18:45
BALONCESTO: Euroliga, jornada 2
R. Madrid - Olympiakos (DAZN) 20:45
TENIS: Masters de Shanghai
Primera ronda (Movistar) 6:30
Viernes, 3 de octubre
FÚTBOL: Primera RFEF, 6ª jornada
Real Murcia-Sevilla Atl. (M+/LaLiga+) 21:15
Liga EA Sports, jornada 8
Osasuna - Getafe (DAZN) 21:00
BALONCESTO: Primera FEB, 2ª jornada
Palencia-Caesa Cartagena (LaLiga+) 21:00
Sábado, 4 de octubre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 8
Oviedo - Levante (Movistar) 14:00
Girona - Valencia (DAZN) 16:15
Athletic - Mallorca (Movistar) 18:30
R. Madrid - Villarreal (DAZN) 21:00
BALONCESTO: Liga Femenina Endesa, 1
Hozono Jairis-Joventut (FEB TV) 19:00
Segunda FEB, primera jornada
Ciudad de Molina-Castelló 19:30
FÚTBOL SALA: Primera, 5ª jornada
ElPozo-Movistar Inter (LaLiga+) 13:00
Jimbee Cartagena-Alzira (LaLiga+) 20:00
PrimeraDivisión femenina
Torcal-STV Roldán (RTVE Play) 11:00
LBTL Alcantarilla-Poio (RFEF.es) 18:00
MOTOCICLISMO: Gran Premio Indonesia
Domingo, 5 de octubre
MOTOCICLISMO: Gran Premio Indonesia
Carrera Moto2 (DAZN) 7:15
Carrera MotoGP (DAZN) 9:00
FÚTBOL: Primera Federación, 6ª jornada
FC Cartagena-Tarazona (LaLiga+) 18:15
Liga F
Alhama ElPozo-Deportivo (DAZN) 12:00
Segunda Federación, 5ª jornada
Linares-Minera 12:00
Recreativo-Lorca Deportiva 12:00
Extremadura-UCAM Murcia 12:00
Almería B-Águilas FC 12:00
Xerez Deportivo-Yeclano 18:00
Liga EA Sports, jornada 8
Alavés - Elche (DAZN) 14:00
Sevilla - Barcelona (Movistar) 16:15
R. Sociedad - Rayo (Movistar) 18:30
Espanyol - Betis (DAZN) 18:30
Celta - Atlético (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Liga Endesa, 1ª jornada
UCAM Murcia-Andorra (DAZN) 18:00
- La semana comenzará con tormentas en la Región de Murcia
- El Algeciras deja al Real Murcia de Etxeberria a la deriva
- El exhuracán Gabrielle llegará este lunes a la Región con alertas amarilla y naranja por tormentas
- Un cita por internet acaba en secuestro: un vecino de Lorca, hallado atado, golpeado y abandonado en Totana
- Baby boom' murciano en las redes
- Mi ciudad eras tú
- La fotovoltaica agraria gana terreno en la Región de Murcia
- Natalia Sala: 'Estoy montando un obrador en Caravaca para vender repostería de tendencia