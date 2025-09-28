Yeclano y Lorca Deportiva se conforman con el empate

Yeclano y Lorca empataron a cero en un partido arrítmico donde los locales tuvieron más ocasiones y los visitantes sufrieron un gol anulado en la segunda mitad. El mal estado del césped de La Constitución, que será resembrado este lunes, no ayudó a una cita que deja a ambos conjuntos con mucho margen de mejora.

Los locales buscaban afianzar la buena imagen lograda ante el Melilla hace quince días, mientras que los visitantes necesitaban sumar para aliviar los nervios de los puntos, teniendo ambos equipos un denominador común como es el estar en construcción con bloques muy nuevos y en adaptación a la categoría.

El Lorca comenzó bien el partido, plantandose con comodidad en el particular terreno de juego azulgrana, y llevando la línea de presión a un plano primer cuarto de cancha del Yeclano. De hecho, la primera finalización peligrosa fue de los de la ciudad del sol, con un tiro cruzado de Naranjo. Los lorquinos basculaban bien y planteaban problemas a un Yeclano previsible y lento en la creación, pero que aun así lograba generar interesantes arreones.

Un activo Xabi provocó varias jugadas que rondaban el área, pero que no terminaban de materializarse en finalizaciones claras. Pasada la media hora, el Lorca había dado algún paso hacia atrás pero el choque sufría una falta de continuidad en el juego que aburría al personal. Hasta cinco córners y varias faltas laterales dispuso el equipo de Iván Martínez sin que tuvieran apenas relevancia en el corazón del área lorquina.

Tras el descanso, el partido siguió deslavazado pero al menos tuvo ocasiones de gol más importantes que en los primeros cuarenta y cinco minutos. Avisó primero el Yeclano en la única arrancada vertical de Carrasco tras un robo, y la bola le llegó a Jorge Dominguez que disparó fuera. Poco después llegaría la acción más importante de los locales, en un rechace de un saque de esquina donde Nani empalmó de primeras con la zurda estampando la bola en el poste.

Galiano, que había salido en el descanso, respondió por parte lorquina en un remate blando en el segundo palo en lo que era el segundo córner visitante. Instantes después, el juego se paró hasta en tres minutos por un golpe del capitán visitante Sergio, que pese a ello pudo continuar hasta el final con un vendaje.

Pasaban los minutos y mientras el Lorca había hecho varias sustituciones, el Yeclano tardó en mover el árbol hasta el minuto setenta, cuando sucedió uno de los momentos que pudo cambiar el partido. Falta lateral para el Lorca con una bola al segundo palo que la defensa azulgrana defendió mal, y segunda jugada que remacha Tomás Inglés a la red anulada por fuera de juego previo señalado por el juez de línea.

La acción anulada, sucedida en pleno canto del abuelo poco secundado, era una buena metáfora de la falta de rodaje generalizada en La Constitución. Poco después, Babacar Fedior realizó una excelente jugada que quiso finalizar y que forzó a despejar a Ernestas, cuando Xabi llegaba en una posición idónea muy cerca. El guardameta del Lorca salvó también a su equipo en otras dos acciones siguientes de Xabi y de Toti.

Y el colegiado expulsó a Galiano dejando en inferioridad al Lorca durante el último cuarto de hora de juego. Sin embargo, el Yeclano no supo leer ni aprovechar la superioridad numérica ante un Lorca ordenado y una grada que solo tuvo un uy en un disparo de Jaime por encima del larguero.