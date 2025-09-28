Último amistoso para el UCAM con la novedad de Zach Hicks

El UCAM Murcia CB pondrá el punto y final a su preparación con su último amistoso este mediodía (12.30 horas, TG7) ante el Covirán Granada. Será el último ensayo para los de Sito Alonso antes de entrar en la semana inaugural de la temporada, ya que el próximo domingo, 5 de octubre, recibirá al Morabanc Andorra (18.00 horas, DAZN) en la primera jornada de la Liga Endesa.

Se medirá al cuadro andaluz con la novedad del ala-pívot Zach Hicks. Y es que ayer se anunció la contratación del jugador norteamericano para esta temporada después de conocerse que Kaiser Gates deberá pasar por el quirófano al sufrir una grave lesión de rodilla, por lo que serán sus primeros minutos con un plantel murciano que viene de caer eliminado de la previa de la Basketball Champions League. Este año, por lo tanto, disputará la FIBA Europe Cup a partir del miércoles 15 de octubre.