Al UCAM Murcia se le atraganta el gol

El UCAM Murcia solo sacó un punto ante el Antoniano (0-0). La falta de acierto fue lo más destacado de todo el encuentro. Ambos equipos estuvieron flojos con el gol; el Antoniano estrelló el balón en el larguero en dos ocasiones, y el UCAM Murcia una vez. El único tanto del encuentro fue de los universitarios, pero no subió al marcador por fuera de juego de Ale Marín. No termina de despuntar el ataque del UCAM Murcia y su afición se termina conformando con rascar un punto y mantener la portería a cero.

El BeSoccer La Condomina reflejaba un ambiente de fútbol perfecto, un día que acompañaba a la perfección y una grada a rebosar de gente que había acudido al campo para ver apoyar al UCAM Murcia. El cuadro de Germán Crespo regresaba a su casa y estaba obligado a conseguir la victoria.

El comienzo del partido fue frenético. El Atlético Antoniano parecía que se había peleado con el gol y la fortuna tampoco cayó del lado universitario. El combinado visitante pudo abrir el marcador, pero acabó estrellando dos balones en el travesaño. Los de Germán Crespo, por su parte, sí lograron mandar el esférico al fondo de las mallas, pero el tanto de Ale Marín no subió al marcador por posición antirreglamentaria.

Pese a que al UCAM Murcia le estaba costando mucho poder entrar al área rival y generar peligro, la afición no paró de animar en ningún momento. Los pocos aficionados del Antoniano que se desplazaron hasta Murcia no daban crédito a la mala suerte que tuvieron los suyos en los primeros compases del partido.

Pese a la insistencia del UCAM Murcia, no consiguió abrir el marcador en todos los 90 minutos. Además, se unió al club del larguero, siendo Urcelay quien estrellase el cuero en la madera en una de las acciones más claras del combinado universitario. Los visitantes no generaron peligro a los de Germán Crespo; pasaron a defender con mucha gente, intentando salvar el punto de empate.

Asimismo, el capitán Javi Ramírez tuvo que ser atendido por los servicios médicos en el terreno de juego tras recibir un fuerte codazo en un acción en el área visitante. El defensa sufrió una brecha en la ceja derecha que requirió la colocación de hasta nueve grapas para cerrar la herida. A pesar del golpe, el jugador finalizó el partido con normalidad y, según informó el club, estará bajo control médico en los próximos días.

Las tablas acabaron dominando el marcador cuando el colegiado pitó el final del encuentro y el UCAM Murcia se llevó un empate en un partido marcado por el poco acierto de cara al gol. Perdió la oportunidad de sumar su segundo triunfo en casa y sus aficionados tuvieron que conformarse con un solitario punto.

Ficha técnica

UCAM Murcia: Ackermann, Javi Ramírez, Fer Román, Pontones (José Ruíz, 67’), Héctor Fernández, Urcelay, Juanma Bravo, Soto (Mizzian, 77’), Ñito (Alvart¡ito, 56’), Ale Marín (Aquino, 56’) y Julito (Xente, 77’).

Antoniano: Matías Árbol, Revuelta, Peral, Alejandro Fernández (Jesús García, 74’), Raúl Rojas, Otero, Diego Rodríguez (José María Gutiérrez, 90’), Álvaro Caro (Juan Duran, 90’) y Juan Antonio Serrano (Matheo, 90’).

Árbitro: Ángel López del Amo. Tarjeta amarilla para el local Fer Román, y para los visitantes Peral, José María Ruiz y Alejandro Fernández.

Campo: BeSoccer La Condmina.