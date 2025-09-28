El Real Murcia, a despertar para no enfadar más a su afición

La paciencia no es una de las virtudes de la afición del Real Murcia. Pero también es verdad que el Real Murcia no es un equipo que dé motivos para ser paciente. Da igual que el murcianismo quiera ilusionarse en pretemporada, porque, solo con unos partidos de liga, la ilusión se diluye rápidamente. Ha vuelto a ocurrir en este inicio de curso. Aunque en los despachos de Nueva Condomina confiaban en que con Joseba Etxeberria se viera a un Real Murcia dominador desde el inicio, transcurridas cinco jornadas ligueras, las dudas superan a las certezas. De hecho, la planificación deportiva en verano está más que cuestionada ahora mismo. Por eso no queda otra que agarrarse a las victorias para evitar que el enfado vaya a más, por eso los granas están obligados a ganar esta tarde en el campo del Algeciras (18.15 horas).

Con octubre asomando ya la patita, Etxeberria debe dejar atrás la novatada pagada en el primer mes de competición. Y es que pocos esperaban que los granas, después de cuatro jornadas, solo lleven un triunfo en la clasificación. Además, el juego tampoco ha dado hasta el momento demasiado motivo de esperanza. Por mucho que el técnico murcianista haya defendido desde un primer momento un modelo en el que el ataque es la prioridad, ni las cosas funcionan arriba ni el equipo logra ser seguro atrás.

Debe empezar a cambiar las sensaciones el Real Murcia, y debe hacerlo hoy mismo en el Nuevo Mirador. Ante el Algeciras tienen los granas la oportunidad de conseguir su primer triunfo a domicilio, y es que hasta el momento han perdido frente al Marbella y han empatado contra el Atlético Madrileño.

No acompañan los resultados, no acompaña el juego y encima las lesiones están estrangulando la corta plantilla murcianista. No quería muchos efectivos Etxeberria, y ya lo está pagando el técnico vasco. No ayuda tampoco la planificación de Asier Goiria, quien ya ha confirmado que sus decisiones fueron más que negativas.

Solo hay que tener en cuenta que el Real Murcia llega al Nuevo Mirador con una defensa en cuadro. Y este problema no será cosa de un día. Es verdad que la lesión de Jaso no es tan grave de lo esperado, pero también es cierto que dos meses sin el central vasco se pueden hacer largos. Más si se tiene en cuenta que Saveljich tampoco estará de vuelta hasta diciembre como mínimo.

Sin Jaso y sin Saveljich, el único central titular sano es Alberto González. Tendrá ahora que encontrar Etxeberria la pareja ideal para el asturiano. Está la opción de Andrés López, ya recuperado de sus problemas físicos, y tiene el técnico al jugador del filial Héctor Pérez, que es el que ha tenido que salir al rescate en las últimas jornadas.

Sin Álvaro Bustos

En solo cuatro jornadas la defensa de Goiria se ha quedado en los huesos, pero no es el único quebradero de cabeza de Etxeberria. En Algeciras también lamentará que su director deportivo decidiera no firmar un segundo extremo izquierdo. Con Álvaro Bustos en la enfermería, habrá que ver si el técnico confía en Sarabia o si se ‘inventa’ una nueva variante.

Donde ya no hay bajas es en el centro del campo. Con Antonio David y Moyita sumando una nueva semana de entrenamientos con el grupo, las excusas al desequilibrio de los granas en esa zona ya deben quedarse en un cajón. Está obligado Etxeberria a dar con la tecla para conseguir que su equipo deje de jugar como un pollo sin cabeza. Lo normal es que Moyita, ya titular la semana pasada, repita en el once; lo que puede variar es la presencia de un Isi Gómez muy lejos de ser un jugador protagonista para el equipo grana. Con el madrileño señalado, podría ser el momento de dar la alternativa a Antonio David, al que los aficionados murcianos todavía no han podido descubrir.

Un rival que no gana en casa

El Algeciras tampoco anda fino en este inicio liguero. Cuatro puntos suman los de Javi Vázquez, que encima no saben lo que es ganar en su estadio. Empataron con el Marbella en la jornada 2 y hace una semana cayeron frente al Sabadell (1-2). Será por tanto el segundo encuentro consecutivo como local de los algecireños.

La 7 ofrecerá el partido

El partido de esta tarde entre el Algeciras y el Real Murcia se podrá seguir en abierto a través de La 7. El encuentro en el Nuevo Mirador, que comenzará a las 18.15 horas, será el primero del conjunto grana que la televisión autonómica ofrezca a través de su canal.