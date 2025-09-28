Lily Partridge ‘vuela’ en los 10K de Cabezo de Torres

La británica Lily Partridge y el fuentealamero Antonio Martínez fueron los triunfadores en Cabezo de Torres de la prueba de 10K de la pedanía murciana, que alcanzó su séptima edición sobre un recorrido homologado por la Federación Española, con salida y meta en la Avenida de Murcia bajo la organización del CS Cabezo de Torres y V2 Gasolineras. La más rápida en cruzar la meta fue la atleta del CA Puerto de Torrevieja Lily Partridge, primera en la línea de meta destrozando el récord de la prueba, con un tiempo de 33:04, siendo segunda Mar Gómez, del CA Nogalte-Hogar Puerto Lumbreras, con 43:08, seguida de Cristina Macía, de la Juventud Atlética Elche, con 43:24. En el apartado masculino, el triunfo absoluto correspondía a Antonio Martínez, del Puerto Torrevieja, con 33:24. Tras él, Samuel Rodríguez, (33:51) y Aarón Palao (34:40).