El Jimbee visita Córdoba para defender el liderato

El Jimbee Cartagena rinde visita al Córdoba esta tarde (17.00 horas, LaLiga Plus) en el retorno de la Primera División de fútbol sala tras el parón de selecciones. El vigente bicampeón de liga es el actual líder de la competición con siete puntos y tratará en tierras andaluzas mantener esa posición de privilegio.

El cuadro dirigido por Duda ha mostrado en este inicio de competición una facilidad para hacer goles que en el curso pasado echó en falta. Esa efectividad (cinco goles de media por encuentro en las tres primeras jornadas) le ha servido para golear a Ribera Navarra y Peñíscola y sacar un valioso empate en Palma.

El conjunto cordobés está situado en mitad de tabla con cuatro puntos tras lograr una victoria, sumar un empate y sufrir una derrota en los tres primeros partidos. El objetivo del equipo andaluz es la salvación y, de momento, ha empezado de una manera correcta la competición y buscará, ante uno de los gallitos de la categoría, dar la sorpresa y una alegría a su afición.

La única posible baja que puede tener el Jimbee Cartagena para este encuentro es Tomaz, sin contar la lesión de larga duración de Renato. El cuadro cartagenero tiene una plantilla larga y los internacionales que han estado con sus selecciones no han sufrido ningún percance, por lo que podrán estar a disposición del técnico de Florianópolis.

No obstante, los duelos en el Pabellón de Vistalegre no se le dan especialmente bien al cuadro cartagenero. De las cuatro visitas que ha tenido el equipo rojiblanco al coliseo cordobés, solo en una acabó con triunfo de los de Duda. El primer duelo acabó con 5-1 para Córdoba, que por aquel entonces lo entrenaba Josan González, actual preparador de ElPozo Murcia. Desde entonces, dos empates y un triunfo cartagenerista completan la estadística. Guarismos que buscará romper esta misma tarde tras el parón.