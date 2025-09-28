El Jimbee Cartagena atropella al Córdoba en el segundo tiempo

El Jimbee Cartagena firmó una victoria incontestable en el Palacio Municipal Vistalegre (1-6) ante el Córdoba Patrimonio que reafirma su liderato en Primera División y muestra, una vez más, el enorme potencial ofensivo del equipo de Duda. El conjunto portuario supo sufrir en un primer tiempo algo más equilibrado, en el que los locales plantaron cara, pero destapó todo su arsenal en la reanudación, con un Osamanmusa estelar que completó un hat-trick y firmó también una asistencia frente a su exequipo.

El choque arrancó con una novedad llamativa en la portería cartagenera: Chispi fue titular bajo palos, algo poco habitual en la planificación de Duda, ya que Chemi acostumbra a ser intocable en la portería. El guardameta cartagenero respondió con solvencia en una pista complicada, transmitiendo seguridad en los momentos de mayor apuro, mientras que la ausencia de Cortés, aquejado de molestias, obligó al técnico brasileño a reordenar su plan inicial. A pesar de esa baja, el equipo no lo acusó y mantuvo un nivel competitivo muy alto desde el arranque.

En cuanto al guion del partido, el Jimbee se adelantó pronto gracias a una jugada por la derecha que acabó con la desafortunada acción de Titi, introduciendo el balón en su propia portería. El tanto, en el minuto cuatro, dio confianza a los cartageneros, que, sin embargo, no lograron ampliar la renta en el primer tiempo pese a estrellar hasta tres balones en la madera, muestra del dominio y de las ocasiones generadas. Esa falta de acierto permitió que el Córdoba se mantuviera con vida y, empujado por su afición, lograra equilibrar la contienda. El tanto de Tomás Pescio devolvió la esperanza a los locales y llevó el 1-1 al descanso, con todo por decidir.

Juninho, autor del cuarto gol del Jimbee Cartagena / EDUARDO LUQUE

La segunda parte, en cambio, fue un auténtico monólogo rojiblanco. Apenas había sonado el pitido inicial cuando Osamanmusa apareció con toda su calidad y olfato goleador: en apenas un minuto firmó dos dianas consecutivas que dejaron al rival sin capacidad de reacción y estableció un 1-3 que empezaba a desnivelar por completo el encuentro. El vendaval cartagenero no se detuvo ahí. Juninho, con una destacada acción individual —robo incluido y recorte al portero local—, en el minuto 25 puso tierra de por medio con el 1-4, un golpe psicológico del que el Córdoba ya no se recuperó. El partido terminó con ese tanto.

Con el Córdoba superado en todas las facetas, los portuarios se dedicaron a manejar el ritmo, controlar la posesión y aprovechar los espacios que dejaban los blanquiverdes en su intento de reaccionar. En ese escenario apareció de nuevo la figura de Osamanmusa, esta vez en el papel de asistente. El tailandés sirvió un balón perfecto a Tomaz para que este firmara el quinto tanto y sentenciara definitivamente el choque. El broche lo puso de nuevo el internacional tailandés, completando su hat-trick particular y cerrando una actuación memorable, seguramente la mejor desde que viste la camiseta rojiblanca. Su conexión con los compañeros fue constante y su instinto de cara a portería, letal.

La única nota negativa del encuentro la dejó Pablo Ramírez, que tuvo que retirarse por molestias nada más empezar la segunda mitad y no pudo continuar, obligando a Duda a reajustar.

Con este triunfo, el Jimbee Cartagena se mantiene en lo más alto de la clasificación. Ha sumado 10 puntos de 12 posibles y tiene un balance de +15 en la diferencia de goles. Esto refleja no solo su capacidad ofensiva, sino también la solidez de un bloque que concede muy poco. Más allá de los números, la imagen mostrada en Córdoba confirma que el equipo de Duda no solo compite, sino que domina, y que se ha ganado con creces la etiqueta de favorito a revalidar el título. La contundencia en la pista y la confianza del grupo permiten a la afición soñar con repetir éxito liguero en una temporada que, por ahora, está siendo impecable.