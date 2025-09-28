El Hozono Jairis no puede con el Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza venció sin problemas en la segunda semifinal al Jairis (81-59) y esta tarde jugará la final en Huesca ante el Valencia Basket, tras derrotar al equipo murciano que no tuvo opciones en todo el partido.

El Casademont Zaragoza desde el comienzo del partido fue por delante en el marcador ante un rival que plantó cara estando muy igualado en todo momento, aunque al final del primer cuarto se marchó en el electrónico, tornándose en una disputa con mucho ritmo en los dos equipos, no exento de acierto en los lanzamientos en ambos equipos (28-19) con Hempe, en el equipo rojillo, excelsa en todos los lanzamientos.

Las diferencias en el marcador se fueron manteniendo y en ocasiones mayores para el conjunto zaragozano aunque no superaron la barrera de los diez puntos hasta casi el final del segundo cuarto (38-27) lo que obligó al entrenador del equipo murciano Bernat Canut a pedir tiempo para parar la sangría de encajar puntos fácilmente las zaragozanas.

No reaccionó Jairis, y Casemont siguió a lo suyo corriendo y anotando con facilidad, casi arrollando a su rival y estando muy acertadas en casi todas las acciones, en defensa, en los lanzamientos del primer tiempo, con una buena defensa individual, y adquiriendo una renta de trece puntos al final de los primeros veinte minutos (43-30).

Reaccionó Jairis y redujo la diferencia (50-40) y en esta ocasión fue Carlos Cantero quien paró el partido para volver a tener una diferencia a su favor que dejara encarrilada la victoria pero siguieron los fallos en el equipo rojillo y no pudo despegarse en el electrónico, estando muy igualado el partido en el tercer cuarto aunque llegó con ventaja suficiente para el Casademont como para no pasar apuros en el último cuarto (63-49).

Jairis resistió y tuvo que hacer muchas faltas para estar en la barrera de los diez puntos ante un Casademont que físicamente no acusó el desgaste que tuvo que hacer para remontar el pasado jueves para la clasificación de la Euroliga.

El equipo maño se limitó a un intercambio de canastas con la ventaja que tenía y cuando el Jairis ya vio que no tenia opciones ya bajó la guardia, y la ventaja fue mayor a medida que se acercaba el final no reflejando el marcador lo ocurrido en el partido ya que fue más igualado que la diferencia que señalaba al final el electrónico, aunque sí es cierto que los diez puntos anotados en el último cuarto les penalizó mucho ( 81-59).