El FC Cartagena se estrella en Sanlucar

Partido nefasto del FC Cartagena en El Palmar frente al Atlético Sanluqueño. El equipo local fue mejor desde el primer minuto hasta el último ante el cansancio de los albinegros, que tuvieron que disputar medio partido entre semana el pasado miércoles en Sabadell. El primer gol a los seis minutos y el segundo a los diecisiete desmontan el planteamiento de Javi Rey, demasiado conservador.

Pablo Larrea vio la roja a los veinticinco minutos por una entrada involuntaria a la entrada del muslo que tuvo que revisar el colegiado en el FVS. En ese escenario llegó el tercero, al borde del descanso, tras un penalti por mano clara de Nacho Martínez.

En la segunda parte se jugó al ritmo que impuso el Sanluqueño, que descansó defendiendo por momentos. Los cambios mejoraron al Cartagena, pero no fueron suficientes para recortar distancias. Derrota dura en Sanlucar que corta la racha de cuatro partidos invicto del Cartagena y que le deja quinto con ocho puntos, a uno del liderato que queda en manos del Sanluqueño momentáneamente.