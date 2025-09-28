La Deportiva Minera barre al Almería B

Medio acto le hizo falta a la Deportiva Minera para sentenciar por la vía rápida al Almería B (4-0). El filial indálico se convirtió en la nueva víctima de un cuadro, el cartagenero, que no conoce la derrota desde la llegada de Checa, incluso sumando la pretemporada. Rubén Mesa se puso el traje de héroe y fulminó a los andaluces en apenas diez minutos con un 'hat trick' soberbio antes del descanso. Antes de la aparición del ariete llanero, Salinas encarriló el choque en los primeros compases.

Los almerienses no dieron señales de pulso y, aunque no optaron por encerrarse, sucumbieron estrepitosamente al intentar pasar de un mediocampo controlado por Petcoff, gran novedad en la titularidad, y un Ayala magistral hasta el momento de su lesión justo antes del descanso. Con la sala de máquinas a pleno rendimiento, los de Checa sumaron criterio y velocidad por las bandas. Salinas cazó un centro desde la derecha de un omnipresente Omar Perdomo en el minuto 3 para poner el primero en el tanteador.

La Minera siguió dominando con ambición y llamando la puerta de Jesús López. El Almería tardó media hora en enterarse de dónde estaba la meta de Álex Lázaro y sin una claridad que sí tuvo Rubén Mesa. El delantero local puso más distancia al conectar otro envío lateral de manera acrobática y al sorprender desde lejos al meta visitante.

Poca historia tuvo el segundo acto precedido por la inoportuna lesión de Ayala. El mediocampista murciano fue sustituido antes del tiempo de asueto aquejado de la espalda. En la recta final del partido, Bello y Barceló buscaron redondear la manita, aunque su jugada acabó invalidada por fuera de juego.

Con esta victoria, la Minera se mantiene en la zona alta de la tabla antes de recibir entre semana al Orihuela en la lucha por alcanzar la Copa del Rey. En liga, los de Checa pondrán a prueba su imbatibilidad ante el Linares.

Ficha técnica

Deportiva Minera: Álex Lázaro, Mirapeix, Holgado, Manu Galán, Ayala (Paco Torres, minuto 45), Petcoff, Omar Perdomo (Kamal, minuto 64), Kike Carrasco (Óscar Zorrilla, minuto 64), Roberto Alarcón (Eghosa Bello, minuto 82), Salinas, Rubén Mesa (Barceló, minuto 82).

UD Almería B: Jesús López, Operé, Edu Plá, Marciano, Joan Gázquez (Marsu, minuto 66), Yago Paredes (Hou, minuto 46), Juan Asirón (Taufek, minuto 46) José Manuel Romera, Alberto (Álex Torres, minuto 76), Luis Martins, Pedro Fidel (Tomazinho, minuto 46).

GOLES: 1-0 Salinas (minuto 2), 2-0 Rubén Mesa (minuto 32), 3-0 Rubén Mesa (minuto 38), 4-0 Rubén Mesa (minuto 45).

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez (colegio valenciano) mostró la tarjeta amarilla a los visitantes Pedro Fidel (minuto 24), Tomazinho (minuto 59), Joan Gázquez (minuto 63).

ESTADIO: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo IV de Segunda Federación en el Estadio Ángel Celdrán de Llano del Beal, Cartagena.