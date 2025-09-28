Consulta aquí las previas de los equipos murcianos de Segunda RFEF

El Lorca Deportiva visita esta tarde el campo de La Constitución para enfrentarse a un viejo conocido, el Yeclano, aunque hace bastantes temporadas que no coinciden en la misma categoría.

Los lorquinos viajan con la urgencia de sumar el primer triunfo si no quieren hundirse en la zona de la clasificación tras el mal comienzo; un empate y dos derrotas es el bagaje de los hoy visitantes. No ganar podría tambalear al técnico aguileño, Sebas López. Un empate, no sería buen resultado, pero el citado entrenador tendría una semana más de crédito, al menos hasta el choque ante el Recreativo de Huelva

Sebas tiene las bajas de Juan Hernández y Alex Peque, este último goleador la pasada jornada aunque de poco sirvió. Solo lleva dos goles a favor el Lorca, y uno ha sido de penalti convertido por Sergi.

Es muy probable que el entrenador lorquinista vuelva al 4-4-1-1 tras salir con dos puntas el pasado domingo.

El posible once podría estar compuesto por, Ernestas, Soler, Morros, Fromsa, Tafalla, Sergi, Willy, Alvaro Martínez, Gabri López, Dani Albiar y Naranjo. Este último, ex del Yeclano.

Juanma Acevedo, quien todavía no ha podido debutar en liga por lesión, podría tener sus primeros minutos a lo largo del partido.

El Yeclano no está mucho mejor. Solo supera a los lorquinistas en dos puntos, pero está fuera de los lugares de descenso, merced a una victoria y dos derrotas.

El Águilas recibe al líder

El líder, el Extremadura, visita esta tarde el Centenario El Rubial (18:30 H), tras contar por victorias los tres partidos que ha disputado, por lo que el Águilas FC tiene en su segundo partido en casa, como objetivo lograr la victoria y por consiguiente, ser el primer equipo que logre ganar al equipo de Almendralejo. Para ello Adrián Hernández ha trabajado durante toda la semana en mejorar el trabajo de su equipo en los primeros 45 minutos, dos asignaturas pendientes que se han visto reflejadas en los dos últimos partidos, ante el Linares y Xerez, porque si nos basamos en lo que el equipo costero ha ofrecido en las segundas partes, demuestra que está totalmente capacitado para superar a cualquier rival y estar entre los mejores.

Para la cita el entrenador costero no puede contar con el lateral izquierdo Ángel López, además de las dudas del delantero Seth Vega con un golpe en el hombro y del central Antonio López quien se retiró antes del descanso del pasado partido. Pudiendo disponer para el equipo con José Más, quién podría entrar en el lateral zurdo en un equipo en el que Adrián Gernández volverá a realizar cambios, principalmente en la zona de arriba, pudiendo presentar un equipo con Salcedo en la portería; José Más y Johan Terranova en los laterales, quedando Uri y Ebuka en el centro de la zaga; en la medular podría entrar Keita para acompañar a Mario Abenza; quedando en las bandas Pipo y Javi Pedrosa, Mateo Enríquez de enganche con Chris Martínez quien será la referencia en ataque.

El UCAM, a hacerse fuerte en casa

El UCAM Murcia de Germán Crespo se meterá en problemas si no consigue sacar un resultado positivo en el partido de hoy ante el Club Atlético Antoniano. Los universitarios necesitan establecer una regularidad para ser constantes con las victorias, llevando una sola en sus 3 primeros encuentros. El choque de hoy se podrá seguir a través de web Directo, a partir de las 12:00 horas.

El cuadro de la Universidad Católica logró inaugurar el marcador contra el Puente Genil, pero no logró mantenerlo. El penalti a favor de los cordobeses tiró por la borda el valor del tanto de Julito. "El equipo se hizo dueño de la primera mitad, pero las faltitas, los córners, favorecieron al equipo rival, y eso hizo que nos echásemos un poco atrás. Fue un punto agridulce, pero como dije a principio de temporada, puntuar fuera de casa va a ser muy complicado", comentó Germán Crespo.

Para el encuentro de hoy, el técnico cordobés podrá contar con todos sus efectivos, a excepción de Yeremy, el cual vio la roja en el partido anterior y cumplirá uno de sanción. Ackermann estará bajo palos; en la línea defensiva, José Ruíz, Fer Roman, Javi Ramírez y Sevila. Centro del campo para Urcelay, Juanma Bravo y Soto. En el ataque, Julito, Alvarito y Aquino.

El rival del UCAM Murcia, el Antoniano, tampoco llega en su mejor momento. El cuadro que partirá como visitante no ha conseguido sumar de 3 en las primeras jornadas. Hoy buscará su primer triunfo, pero lo va a tener complicado, enfrentándose a los universitarios en La Condomina.

La Minera, a por el pleno

No podía ganar todos los partidos la Deportiva Minera. Era algo que tenía que ocurrir y finalmente pasó en Melilla. Tras siete victorias oficiales en siete encuentros, el 2-2 en tierras melillenses cortó una racha impoluta en este inicio de competición. Ahora el reto del cuadro de Llano del Beal es mantener su pleno de triunfos como local. Se enfrenta en el Ángel Celdrán al Almería B a las 12:00 (televisado por WebDirecto.com).

El cuadro cartagenero está segundo clasificado con siete puntos. De momento, como local solo ha jugado un encuentro en liga y lo saldó con victoria por 1-0 ante el Estepona. Ahora recibe a otro equipo andaluz, como el filial almeriense. Esta semana ha sido atípica para el conjunto rojillo, ya que no ha tenido partido copero el miércoles, por lo que Checa, su entrenador, ha podido trabajar centrándose únicamente en el choque de hoy.

El Almería B no ha empezado bien la liga, ya que ha sumado solo tres puntos de los nueve posibles, ganando solo un choque y perdiendo dos. Eso sí, el único triunfo lo logró lejos de su feudo, 0-1 en el derbi de filiales ante el Atlético Malagueño.

Se esperan cambios en el once del cuadro minero. Javi Vera y Damián Petcoff, cuando entraron en la segunda parte, le dieron otro aire al equipo en Melilla y fueron los autores de los goles, por lo que se espera que puedan tener una oportunidad en el once. En la línea defensiva también puede haber cambios, ya que el pasado domingo jugó de lateral izquierdo Roberto Alarcón y veremos si sigue con esa apuesta o ya lo coloca más arriba.

El encuentro no será sencillo para la Minera, porque el Almería B es un rival que el año pasado le ganó los dos partidos, tanto en Llano del Beal (1-3) como en Almería (2-1). El filial, que mantiene a su técnico Alberto Lasarte, ya que cumple su tercera temporada al mando del segundo equipo almeriense, sabe adaptar a sus equipos a las diferentes dimensiones de los campos del grupo IV y será un rival complicado.

La Minera buscará la victoria en su feudo ante su gente y esperará que tropiece el Extremadura para asaltar de nuevo el liderato del grupo IV de la Segunda Federación.