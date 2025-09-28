Cieza se vuelca con el deporte inclusivo con ‘Alcanzado Metas’

Cieza fue testigo un año más de la Carrera-Marcha Popular 5+5 Solidarios Alcanzando Metas, evento donde el principal acicate es la inclusión en el deporte, moviéndose al unísono deportistas, familiares y amigos. Con la organización de Afemce Cieza, Acifad Cieza y el PSOE, cientos de personas abarrotaron las calles de la localidad y al finalizar la prueba pudieron disfrutar de unas gachamigas y un arroz y conejo de la Hermandad de San Bartolomé.

En 5K, el podio masculino lo conformaron Mario Fernández (23:10), Javier Aguilar (24:28) y Javier Ballester (25:00); y el femenino, por Patricia Galián (30:38), Victoria Sánchez (30:52) y Daniela Miñano (31:43). En los 10K ganó Marcelo Villalba (40:08), con Manuel Villa (40:12) y Alejandro Villa (40:23) en el podio; y en mujeres, Marta Madrid (48:51), seguida de Purificación López (50:48) y Gema Templado (1h.01:02).

Además, con motivo de la carreras se celebraron jornadas de concienciación con pruebas de eslalon en silla de ruedas, tenis de mesa en silla de ruedas y Boccia, un deporte inclusivo que engancha desde el primer lanzamiento. Y, además, una mesa redonda donde se descubrieron historias y experiencias que inspiran a superarnos cada día.